淡水環境藝術節踩街登場 熱情氣氛澆不熄

2020淡水環境藝術節藝術踩街昨(27)日登場，雖然受到峰面影響，北部大雨不斷，但也擋不住踩街隊伍的熱情，市長侯友宜也與隊伍合照，新北市長侯友宜表示，在淡水在地居民與藝術家們不斷的努力下，締造了淡水在地深厚的文化實力，可以感受到歡樂與熱情。

由於活動前有部份家長反應下雨會影響到孩子健康，因此公所也將國中小的踩街隊伍，先取消開場後的遊街行程，也讓其他的孩子，對於準備很久的踩街些許的失望。不過現場還是有近40支的社團參加，還有象徵淡海輕軌藍海線形象的藍海蛇形號與今年主題淡水阿給，帶頭出發。

今年淡水踩街主題為「2020青春山海線-淡水愛你」，整個活動係活絡新北市社區居民意識，以多元文化的藝術踩街內涵，共同響應支持市政計畫重點及輕軌重大交通建設，展現新北市有山有海有建設，是一座健康永續的宜居城市。