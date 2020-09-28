中秋送物資 淡水糕餅老店捐復康巴士

再過幾天就是中秋節，淡水關懷弱勢協會昨(27)日在淡水捷運站前方廣場舉辦「中秋關懷愛在淡水」活動，募集柚子及月餅禮盒送給弱勢居民，新建成餅舖董事長林陳菊英捐一輛復康巴士給新北市社會局，還加碼贊助60萬元，希望讓弱勢家庭，可以過個中秋佳節。

淡水關懷弱勢協會創會會長蔡錦賢表示，已經連續13年舉辦，每年不只是在中秋節，還有端午節以及過年期間，都會舉辦大型的關懷送暖活動，針對淡水北海岸的低收入戶居民。

這一次更有許多的淡水在地企業，其中新建成餅舖董事長林陳菊英就捐助了一輛復康巴士給新北市社會局，還加碼贊助了60萬元，提供物資發給弱勢，雖然當天下著大雨，不過新北市副市長謝政達，更出席贊許協會的愛心公益。

在活動當中，小磚頭愛心守護協會準備640份秋節禮金，每份1千元外加一盒餅乾。現場還有淡水區農、漁會、淡水一信、淡水獅子會、各宮廟、建設公司、馬偕醫院等都紛紛投入公益活動，捐款、捐物資，而紅樹林有線電視更為低收入戶，申辦免費收視。

理事長蔡錦賢表示，在這個社會仍有許多邊緣戶需要大家的關心，希望透過集合社會企業愛心，讓弱勢居民有個溫暖的中秋佳節渡過。