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疫情阻人團圓 新北市圖推台味體驗解新住民鄉愁

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
蘆洲兒童親子分館昨舉辦「新南向多元文化體驗交流活動」，邀請越南新住民教學越南傳統燈籠製作，讓新住民一解思鄉情懷，也讓台灣民眾認識異國文化。圖／新北市立圖書館提供
蘆洲兒童親子分館昨舉辦「新南向多元文化體驗交流活動」，邀請越南新住民教學越南傳統燈籠製作，讓新住民一解思鄉情懷，也讓台灣民眾認識異國文化。圖／新北市立圖書館提供

新冠肺炎疫情席捲全球，居住在台灣的新住民因此無法返鄉探親，隨著中秋節即將到來，思親情懷也愈濃，新北市立圖書館各分館特別推出「台味體驗」活動，免費教越南、菲律賓、大陸的新住民做台味創意月餅「古早味草仔粿」，感受台灣的濃濃人情味及佳節氣氛。

石門分館的中秋體驗活動中，北海岸的新住民朋友齊聚一堂，一起動手做草仔粿，同時交流家鄉情感，氣氛相當熱絡，在地的婆婆媽媽也到場發揮好手藝，讓新住民朋友品嘗美味的炊粿的。來自越南的黎娟表示，這次特別帶著孩子一起參加，吃著草仔粿，回想起小時候過節的熱鬧場景，相當感動。

另外，蘆洲兒童親子分館昨也舉辦「新南向多元文化體驗交流活動」，邀請來自越南的館員阮竹蘭教學越南傳統燈籠製作，讓新住民一解思鄉情懷，也讓台灣民眾認識異國文化。

新北市圖表示，明日將於金山分館舉辦第二場台味體驗，歡迎新住民朋友一起來學做台味創意月餅，感受台灣佳節氣氛。蘆洲集賢分館即日起至中秋節當天也推出「中秋月圓來說客」活動，除了布置應景的中秋情境，還有「吳剛伐桂」客語遊戲與主題書展；土城分館則推出「月餅夾心書」中秋限定書香福袋，即日起至10月4日止，只要借10本書，便可獲得裝有精選好書與柚子或月餅的福袋。相關資訊可至新北市立圖書館網站查詢。

中秋節即將到來，石門與金山分館推出「台味體驗」活動，免費教新住民朋友做台味創意月餅「古早味草仔粿」。圖／新北市立圖書館提供
中秋節即將到來，石門與金山分館推出「台味體驗」活動，免費教新住民朋友做台味創意月餅「古早味草仔粿」。圖／新北市立圖書館提供

中秋節 新住民

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