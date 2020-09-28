疫情阻人團圓 新北市圖推台味體驗解新住民鄉愁

新冠肺炎疫情席捲全球，居住在台灣的新住民因此無法返鄉探親，隨著中秋節即將到來，思親情懷也愈濃，新北市立圖書館各分館特別推出「台味體驗」活動，免費教越南、菲律賓、大陸的新住民做台味創意月餅「古早味草仔粿」，感受台灣的濃濃人情味及佳節氣氛。

石門分館的中秋體驗活動中，北海岸的新住民朋友齊聚一堂，一起動手做草仔粿，同時交流家鄉情感，氣氛相當熱絡，在地的婆婆媽媽也到場發揮好手藝，讓新住民朋友品嘗美味的炊粿的。來自越南的黎娟表示，這次特別帶著孩子一起參加，吃著草仔粿，回想起小時候過節的熱鬧場景，相當感動。

另外，蘆洲兒童親子分館昨也舉辦「新南向多元文化體驗交流活動」，邀請來自越南的館員阮竹蘭教學越南傳統燈籠製作，讓新住民一解思鄉情懷，也讓台灣民眾認識異國文化。