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全台唯一鶯歌陶神落難多年 託夢信徒建廟終於能有個家

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
鶯歌同慶里福興宮已翻修完成，將於10月1日迎回陶神安座。圖／同慶里長張素燕提供
鶯歌同慶里福興宮已翻修完成，將於10月1日迎回陶神安座。圖／同慶里長張素燕提供

新北市鶯歌區有超過200年的製陶歷史，並供奉全台唯一的「陶神」羅明先師像，原由各陶瓷窯場輪祀，護佑燒窯良率提升，但隨著輪祀習俗逐漸消逝，陶神像也流落至陶瓷博物館內多年。期間，地方耆老多次被陶神入夢，希望能有座安身的廟，在同慶里長張素燕號召下，決定翻修在地福興宮，並將於10月1日迎回陶神安座，讓祂不再流浪，永遠庇佑鶯歌。

張素燕指出，羅明先師是明朝時的陶瓷技師，技術相當高超，被後人奉為陶神，清嘉慶年間，泉州人吳鞍將製陶技藝引進鶯歌，同時也傳入陶神信仰，由在地窯場輪祀，護佑燒窯產品優良，每年元宵節、中秋節都會舉辦遶境，農曆9月9陶神誕辰時，也會舉辦祭典。

不過，隨著科技進步，瓦斯窯、電窯的出現大幅提升產品良率，地方也漸漸喪失陶神信仰，後來陶神只能被供奉在同慶里福興宮的偏殿，原本地方想爭取在陶博館旁興建陶神廟，卻因土地取得問題不了了之，轉而被安放在陶博館常設展區，至今長達5年。

張素燕表示，因在地耆老多次被陶神託夢，希望能擁有一座安身廟，便決定號召在地居民及業者整修福興宮，並迎回陶神，奉祀於廟內正殿，與其他神祇同享香火，10月1日將舉行安座大典，緊接著也會在鶯歌老街舉辦4天的「鶯歌陶神繞境文化季」，搭配街頭藝人表演和創意市集，為鶯歌帶來新的面貌。

經發局表示，民眾除可在10月1日至4日中秋連假期間走訪文化祭，10月9日、10日的國慶假期還有適合親子共遊的「鶯式美學生活節」，將舉辦三色氣球大遊行，並結合三鶯地區「陶」、「茶」、「染」地方產業特色，規畫免費DIY體驗及融合AR擴增實境技術的跨域展覽。

經發局說，活動期間只要在超過百家的特約店家消費達1000元，即可兌換陶瓷香氛爉燭或保鮮碗等限量滿額禮，還有機會抽液晶螢幕、平板電腦、高級自行車等大獎。詳情可上新北市經發局網站查詢。

「鶯歌陶神繞境文化季」、「鶯式美學生活節」將陸續於中秋及國慶連假期間登場。記者吳亮賢／攝影
「鶯歌陶神繞境文化季」、「鶯式美學生活節」將陸續於中秋及國慶連假期間登場。記者吳亮賢／攝影
「陶神」羅明先師像(右)目前被安放於鶯歌陶瓷博物館常設展區。圖／同慶里長張素燕提供
「陶神」羅明先師像(右)目前被安放於鶯歌陶瓷博物館常設展區。圖／同慶里長張素燕提供

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