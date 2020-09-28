雙北水肥爭議 新北：興建2投置站解決

雙北4月間曾因水肥處理問題引發拒收等爭議，許多社區迄今仍不易找到業者抽水肥，新北市環保局長程大維表示，預定在半年內興建2處水肥投置站，可望解決水肥爭議。

新北市議會今天舉行市府各機關業務報告及備詢議程，議員金瑞龍質詢說，新北市水肥過去到北市迪化污水處理廠的水肥投置站投入，但卻爆發水肥水質不符規定遭罰拒收等爭議，使得新北許多社區到現在都苦於找不到業者抽水肥，希望市府要儘速解決。

環保局長程大維已透過雙北平台召開3次會議，新北市將籌建2處水肥投置站，但建好之前，新北水肥仍需北市協助處理。

他表示，拒收爭議最主要是水肥水質問題，業者只能收家戶水肥，不能收有太高的油脂，因此，餐飲業者的廚餘及廢油油泥是不能併入水肥，否則會造成污水處理廠的設備堵塞或影響效能，甚至可能造成2度污染。

程大維表示，經過多處實勘及考量污水口徑、交通等因素，目前已選定2處水肥投置站的設置地點，預定9月底展開設計規劃及施工，初估半年內可完工營運，各社區不易找業者抽水肥問題可望解決。