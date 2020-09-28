雙子星周遭交通便利還想增設千格車位 議員批合理嗎

台北市長柯文哲上任後積極推動搭乘大眾運輸，卻放任雙子星申請增設900餘個停車位，北市議員林亮君今質疑，雙子星位周遭交通發達卻還要新增停車場的合理性，若順利興建恐違背北市府鼓勵民眾搭乘綠運輸目的。

林亮君指出，雙子星大樓建案既有地下停車位超過800格，周遭還有台北地下停車場、市民大道停車場，又鄰近台北車站，位於交通最發達地方，除了火車還外公車、捷運都在這裡匯流，為何還須設置停車場，若增設停車場將增加交通壓力，難道市府不希望民眾搭乘大眾運輸？

林亮君表示，捷運局蓋捷運就是要鼓勵民眾搭乘大眾運輸，如今還要雙子星提出增設停車場報告，若順利興建，就會降低民眾搭乘大眾運輸的意願，違背市府推動綠運輸目標。

捷運局長張澤雄解釋，針對增設900多個停車格需求，市府已要求雙子星提出交通衝擊分析，目前已提出初稿，交通局也會進行審查可行性。

針對雙子星申請增設停車場，林亮君質問市府態度到底為何？張澤雄笑而不語，僅回說，先前投標時雙子星表示需增加500格停車格，現在增加需求至900格，理由是停車位不夠，就算周邊有這麼多停車場還是不足。

因此，市府要求提出具體交通衝擊分析資料，另外交通局也會審查，雙子星想要增設停車場需申請建照，預計最快明年6月可取得建照，但前提是雙子星要完成都審、環評、文資審議及交通衝擊評估。

張澤雄表示，上述條件全數通過後才可申請建照，但目前都還在研議當中，強調北市依然將鼓勵民眾搭乘大眾運輸為最優先目標。