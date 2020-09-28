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北市稽查秋節禮盒包裝 4件違規處3至15萬罰鍰
為落實禮盒包裝減量，台北市環保局於中秋節前夕，針對市售糕餅、酒、化妝品、加工食品及電腦程式著作光碟等5類禮盒進行抽檢，一共抽查206件，其中查獲4件違反公告規定，均已依違反「資源回收再利用法」第14條規定並依同法第26條，處3萬元至15萬元罰鍰。
環保局表示，今年度特別加強中秋應景禮盒的查驗工作，查獲4件過度包裝禮盒商品中，包含2件糕餅禮盒，分別為圓山大飯店之富貴牡丹禮盒，體積比為1.41，包裝層數4層；晶華國際酒店股份有限公司的賞月寶島名物桃山月餅禮盒6入，體積比1.05，包裝層數4層。
至於1件化妝品禮盒違規，為法倈麗國際股份有限公司的DOLCE&GABBANA香水禮盒，體積比10.68，包裝層數2層；1件加工食品禮盒為胡媽媽食品的燕窩銀耳燉禮盒，體積比1.85，包裝層數1層。
環保局表示，為落實源頭減量政策，再次呼籲管制的禮盒商品，除了包裝體積比值均應小於1外；化妝品、加工食品及酒類禮盒之包裝層數，依規定應在2層以下，糕餅類及電腦程式著作光碟類禮盒應在3層以下。違反規定的製造或輸入業者，依違反「資源回收再利用法」第26條，處3萬至15萬元罰鍰。
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