北市研考會民調 八成六受訪市民滿意北巿防疫表現

台北市研考會公布北市8月份施政民調，高達八成六受訪市民，對台北市防疫表現感到滿意。調查追問，北市防疫哪裡做得不夠好？約二成四受訪市民表示意見，須加強的前三項分別「民間防疫不確實（如百貨公司、市場、小吃店等未落實戴口罩）」(11%)、「民眾防疫意識不足或鬆懈」(5%)、「口罩購買不方便（排隊、兒童口罩不易購買等）」(4%)。

研考會表示，對於市政府未來防疫，可提供市民那些協助？四成民眾表示沒意見，約四成有表示意見，前三項分別為「提供防疫資訊」(13%)、「在強制戴口罩場合提供備用口罩」(11%)、「提供自費篩檢」(5%)，另外「希望口罩更好買、更便宜」或「實名制不限制購買數量」等亦有相當比例(4%)。

另外，台北流行音樂中心9月5日開幕，卻有高達五成五市民不知道北流已經完工；四成五市民知道，其中還有六成六市民表示，會想去附近走一走、拍照打卡、四成一知道北流南或北基地的規劃內容。

這次研考會也調查市民的文化活動參與度，市民參加文化活動比例，較去年8月前次調查呈現些許下降，約一成七市民過去一年參加過音樂會或演唱會，一成三看過戲劇或舞蹈等表演活動。

研考會表示，整體而言，五成二市民滿意市府在推動文化活動方面的表現，一成五不滿意，另外，三成二不知道或無意見。在複選、不提示狀況下，詢問不滿意的181人原因，前三項分別為「宣傳不夠多」(68%)、「（活動本身）太少人知道/知名度不高」(39%)、「（活動本身）不夠大眾化」(13%)。