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新北推創意狗便箱 盼飼主當稱職鏟屎官

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北環保局今推出3款「創意狗便清理設施」供民眾票選，3款都增設狗便垃圾桶方便飼主丟棄。記者王敏旭／攝影
新北環保局今推出3款「創意狗便清理設施」供民眾票選，3款都增設狗便垃圾桶方便飼主丟棄。記者王敏旭／攝影

新北設有649處狗（袋）便箱，不過長期設置在外導致箱體損壞，新北環保局今推出3款「創意狗便清理設施」供民眾票選，3款都增設狗便垃圾桶方便飼主丟棄，環保局長程大維說，針對公園、學校周遭遛狗熱區、狗便熱區設有移動式監視器，若飼主未清理將開罰6000元。

新北環保局與台灣藝術大學合作，用藝術創意打造的3款「新北限定」狗便清理設施，分別有「大麥町」狗屋造型、「柴犬」造型、「雪納瑞」造型的狗便清潔箱，今起至10月底在網站供票選，參加民眾還有機會抽到超商禮券、AirPods Pro等大獎。

程大維表示，許多民眾都有不小心踩到狗便的不好經驗，狗便問題必須要被正視，這幾年來飼主觀念提升，再加上政府宣導，許多飼主遛狗都會繫狗鍊，並自備塑膠袋等清除狗便，而新北10餘年前也提供狗（袋）便箱，提供給飼主使用。

新北649處狗（袋）便箱分別位於各里、公園、校園周邊，程大維說，但時間久歷經風吹雨打，箱體出現毀損，本次票選出的款式，明年優先設置於新北17處寵物公園內，也會訂定設置原則與開口合約，讓各里辦公室申請設置。

廢棄物清理法規定，飼主若隨意放任寵物隨地便溺不予清理，將可處最高6000元罰緩，新北環保局指出，自去年迄今共裁罰153件、裁罰金額共19萬2000元，希望飼主能當個稱職鏟屎官。

程大維表示，環保局也針對公園、學校周遭遛狗熱區，或是民眾陳情的狗便熱區，都設有移動式監視器，若飼主貪圖一時方便未清理，除了裁罰外，還需要接受1小時的環境講習，飼主必須要有公德心與自主管理的責任。

新北環保局今推出3款「創意狗便清理設施」供民眾票選，3款都增設狗便垃圾桶方便飼主丟棄。記者王敏旭／攝影
新北環保局今推出3款「創意狗便清理設施」供民眾票選，3款都增設狗便垃圾桶方便飼主丟棄。記者王敏旭／攝影

新北 遛狗

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