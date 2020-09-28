北市自駕巴士免費預約試搭 信義路6處可上下車

台北市政府今天宣布與台灣智慧駕駛公司合作推動自駕巴士計畫，30日將在信義路公車專用道進行夜間測試，即日起開放民眾預約免費試搭，有6處搭車地點可選。

台北市資訊局、交通局及業者合開記者會，資訊局指出，自駕巴士30日試乘體驗採網路預約，即日起免費報名，包含信義路到中山南路口、信義路到基隆路等路段的公車專用道，總長8.5公里。

資訊局表示，依信義路公車站規劃6處可上下車地點，民眾可自選上下車路段，每次體驗時間15分鐘，自駕巴士可搭15人（含12個座位與3個站位），行駛速度每小時約10至15公里。

資訊局指出，車上有安全員及測試員，沿路介紹感測設備及車輛控制技術等自駕車運行原理，並開啟地圖面板供乘客觀看，試乘報名資訊可到官網查詢。

資訊局表示，規劃民眾試乘自駕巴士時間從9月30日至明年2月28日止；每週搭乘時間為週一至週五凌晨零時30分至2時，週四是設備保養維修，不開放試乘。

資訊局指出，經濟部今年2月18日核准通過自駕巴士實驗計畫，後續採3階段執行，首先在2月先建置智慧路口設施、充電站等；第2階段為車輛上路測試，時間從5月底至9月間；第3階段為開放民眾試搭。自駕巴士實驗計畫是和台灣智慧駕駛公司等單位合作，並串聯遠傳5G專網。