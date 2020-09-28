快訊

最新民調：若中共犯台 六成台灣人認為美軍會協防台灣

内蒙語言政策爭議：中國為何禁用蒙古語教學？

北市自駕巴士免費預約試搭 信義路6處可上下車

中央社 / 台北28日電

北市政府今天宣布與台灣智慧駕駛公司合作推動自駕巴士計畫，30日將在信義路公車專用道進行夜間測試，即日起開放民眾預約免費試搭，有6處搭車地點可選。

台北市資訊局、交通局及業者合開記者會，資訊局指出，自駕巴士30日試乘體驗採網路預約，即日起免費報名，包含信義路到中山南路口、信義路到基隆路等路段的公車專用道，總長8.5公里。

資訊局表示，依信義路公車站規劃6處可上下車地點，民眾可自選上下車路段，每次體驗時間15分鐘，自駕巴士可搭15人（含12個座位與3個站位），行駛速度每小時約10至15公里。

資訊局指出，車上有安全員及測試員，沿路介紹感測設備及車輛控制技術等自駕車運行原理，並開啟地圖面板供乘客觀看，試乘報名資訊可到官網查詢。

資訊局表示，規劃民眾試乘自駕巴士時間從9月30日至明年2月28日止；每週搭乘時間為週一至週五凌晨零時30分至2時，週四是設備保養維修，不開放試乘。

資訊局指出，經濟部今年2月18日核准通過自駕巴士實驗計畫，後續採3階段執行，首先在2月先建置智慧路口設施、充電站等；第2階段為車輛上路測試，時間從5月底至9月間；第3階段為開放民眾試搭。自駕巴士實驗計畫是和台灣智慧駕駛公司等單位合作，並串聯遠傳5G專網。

巴士 公車 北市

延伸閱讀

北市祭孔大典 學而時習之小書包超夯

借人千萬反成欠債 北市警逮黑幫暴力團

參選北市長兩大熱門人選 蔣萬安、陳時中互動成焦點

北市信義路自駕巴士試乘 即日起預約9/30起來體驗

相關新聞

11人要擋百萬萊豬? 議員籲中市府解決檢驗人力不足

台中市議會第3屆第4次定期大會今天開議，國民黨團議員大動作連署「力挺瘦肉精零檢出」建議市府加強稽查，店家也應提出零檢出證...

新北登革熱病例15例 侯友宜：主動篩檢才發現感染案例

新北市本土登革熱病例數目前累積15例，市長侯友宜昨天還親自至三峽視察，侯友宜表示，衛生局已針對現場噴消3次並擴大清理，且...

新北推創意狗便箱 盼飼主當稱職鏟屎官

新北設有649處狗（袋）便箱，不過長期設置在外導致箱體損壞，新北環保局今推出3款「創意狗便清理設施」供民眾票選，3款都增...

北市信義路自駕巴士試乘 即日起預約9/30起來體驗

台北市信義路公車專用道夜間自駕巴士測試，9月30日開放民眾試乘體驗。自駕巴士試乘體驗採「網路預約報名機制」，即日起接受報...

塭仔圳重劃區補償費今公告 搬遷期限至明年9月28日

新北市政府辦理泰山、新莊塭仔圳市地重劃案，地政局今日公告第一區地上物補償費清冊，並寄發通知書予各所有權人。地政局提醒，自...

新北無孔廟 板橋大觀書院已辦58年祭孔典禮

今是教師節，新北市定古蹟大觀書社舉辦「至聖先師孔子誕辰2570週年釋奠典禮」，平日不開大門的書社特別啟扉迎神，並由市長侯...

長輩圖毛巾遭網友笑稱阿嬤設計 新北衛生局：故意的

新北衛生局昨在空軍三重一村舉辦「新北有夠會社」，規畫闖關遊戲、抽獎及心理健康講座。現在卻有一名參加活動的網友在PTT說，...

台北市祭孔大典 觀禮人潮大減

台北市祭孔大典上午在台北孔廟舉行，受到疫情影響，只開放150位民眾觀禮，人潮大幅減少。

人行道事故 鐵馬擦撞行人最多

根據台北市交通警察大隊近幾年統計，台北市人行道上的交通事故件數不斷攀升。2017年人行道交通事故18件；去年事故件數更增...

新北昌平國小敬師 「三倍券」換抱抱

教師節前夕，新北市昌平國小推出教師專屬的「真心三倍券」，可兌換舒壓按摩、學生大擁抱等，讓老師身心備感溫暖，教育局也帶60...

電動滑板車、單雙輪平衡車 北市擬限定開放

台北街頭電動滑板車、單雙輪平衡車（如賽格威）等新型態動力載具越來越普遍。因法規尚無認定為車輛，處執法模糊地帶。北市交通局...

新北電動自行車 10月12日起禁駛人行道

新北市交通局公告自10月12日起，新北可通行自行車的人行道，全面禁止行駛電動、電動輔助自行車，違規者可依法取締，也就是要...

熱門新聞

竹縣五峰鄉迎來首間超商 10月8日開幕居民遊客好期待

像極了護鈔！ 警方大陣仗 防彰化不二坊蛋黃酥之亂

1盒鳳梨酥讓8旬嬤掉下眼淚 老老照顧的苦他們最清楚

黃文財卸任高雄輪船公司董座 將由交通局長兼任

花蓮驚現150公分寬雞肉絲菇 可賣近萬元

基隆漁夫鍋冠軍加海藻 亞軍融入法國廚藝預約才吃得到

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。