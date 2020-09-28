北市祭孔大典 學而時習之小書包超夯

孔子誕辰2570週年，台北孔廟釋奠典禮由大龍國小佾舞隊擔綱獻禮，饌品依循古書記載而製，而紀念品「學而時習之刺繡小書包」大受歡迎。

「台北市各界紀念大成至聖先師孔子誕辰2570週年釋奠典禮」在台北孔廟展開。市長柯文哲擔任典禮「正獻官」，孔子第79代嫡孫孔垂長擔任「奉祀官」；此外，台北歐洲學校教務長施南森及台北歐洲學校總校長大衛蓋利一同擔任祭典嘉賓。

樂生由台北市立重慶國中學生擔任，樂長孫瑞金老師訓練下，會場傳揚出古樂八音的優美樂聲；而身為每屆目光焦點的佾生，是由今年已傳承至90代的大龍國小佾舞隊擔綱獻禮；典禮的饌品是依循古書記載製作。

台北市民政局指出，每年釋奠典禮後都會送參禮民眾限量紀念品，今年的「學而時習之刺繡小書包」，顏色俏皮，又發想自「論語」中的「學而時習之，不亦說乎」，廣受莘莘學子歡迎，排隊人氣強強滾。

民政局表示，今年除了是祭典整數年外，也是祭孔禮樂改進50週年。現今台北孔廟釋奠典禮中所進行的儀節、樂舞、服儀、禮器等，皆承繼民國57年至59年間，由專家學者所組成的「祭孔禮樂工作委員會」研議成果，因文獻保存有限，這段過程多被淡忘。

因此今年孔廟特別辦理「祭孔禮樂改進50週年回顧展」，展期自即日起至12月20日，希望透過展覽，讓觀眾感受孔廟多年來珍視前賢承先啟後的心血。