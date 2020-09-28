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11人要擋百萬萊豬? 議員籲中市府解決檢驗人力不足

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
國民黨議員力挺市府零檢出自治條例。記者陳秋雲／攝影
國民黨議員力挺市府零檢出自治條例。記者陳秋雲／攝影

台中市議會第3屆第4次定期大會今天開議，國民黨團議員大動作連署「力挺瘦肉精零檢出」建議市府加強稽查，店家也應提出零檢出證明。同黨議員陳文政則憂檢驗人手不足，要求衛生局與檢驗合作，人力與經費，為市民健康把關。

盧秀燕表示，市府會依「台中市食品安全衛生管理自治條例」規定嚴格把關，要求台中市豬肉相關產製品瘦肉精零檢出，與其讓風險存在，大家忙得人仰馬翻，建議中央不如維持現行規定，讓瘦肉精不得進入台灣，才是最重要的。

衛生局長曾梓展表示，市府持續依自治條例規定，豬肉及相關產製品須「零檢出」經檢出就開罰；並藉由「加強源頭管理」、「全面實施產地標示」、「加強產銷抽驗力度」及「擴大肉品檢驗量能」積極作為。

衛生局說，台中市豬肉及其相關製品如檢出乙型受體素超過中央容許量，將依違反台中市食品安全衛生管理自治條例第6之1條規定，可依食安法第44條第1項規定，處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰，並依同法第52條規定沒入銷毀；如經檢出未超過中央容許量，即違反自治條例第6之1條規定，依同條例第13之1條，裁罰新台幣3萬元以上、10萬元以下罰鍰並沒入銷毀，且得連續處罰。

另為加強宣導，衛生局特別設計「台中市瘦肉精零檢出懶人包」及「牛哥豬弟」肉品安心標示圖樣，讓市民了解台中市瘦肉精零檢出做法。

議員陳文政指出，瘦肉精把關的最後一道防線，僅能依靠食安檢驗室。台中市衛生局食安檢驗室僅編制11名員額，平日檢驗量相當繁重；且國人飲食習慣幾乎天天使用大量豬肉製品，未來要「靠11人擋下百萬萊豬」相當困難，希望市府能超前部署，結合民間與學界的檢驗能量，落實零檢出的政策。

陳文政說，目前市府正在推廣「牛哥豬弟」肉品安心標示貼紙，但發現大部分的店家都沒貼，也不清楚相關的罰則，希望市府能以防疫工作的標準，確實深入全市的餐廳、早餐店、移動攤販進行宣導。並提醒，業者貼上肉品安心標示貼紙，等同得到市政府的背書，但衛生局不但未要求貼上的業者提供上游肉品鑑驗文件，也沒對已貼上貼紙的業者造冊，若發生有貼貼紙的業者違法使用瘦肉精豬肉的情況，市府不但難以溯源，且市府的食安認證也會信用破產。

衛生局 台中市 瘦肉精

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