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北市信義路自駕巴士試乘 即日起預約9/30起來體驗

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市信義路公車專用道夜間自駕巴士測試，9月30日開放民眾試乘體驗。自駕巴士試乘體驗採「網路預約報名機制」，即日起接受報名，全程免費。記者林麗玉／攝影
台北市信義路公車專用道夜間自駕巴士測試，9月30日開放民眾試乘體驗。自駕巴士試乘體驗採「網路預約報名機制」，即日起接受報名，全程免費。記者林麗玉／攝影

北市信義路公車專用道夜間自駕巴士測試，9月30日開放民眾試乘體驗。自駕巴士試乘體驗採「網路預約報名機制」，即日起接受報名，全程免費，運行路線為信義路公車專用道，雙向總長8.5公里，依公車站點畫分為六個試乘體驗路段，行經台北101、通化夜市及永康街等。

台北市資訊局長呂新科表示，這次的自駕巴士試辦上路計畫，對未來自駕車、5Ｇ等產業資料蒐集很有幫助，例如5G智慧路口等，將可以提供更安全行駛方案，透過中央與地方合作，提供業者好的實驗場域及資料蒐集，讓產業未來於國際上更有競爭力。

為補足夜間公共運輸缺口，解決公車駕駛人力不足問題，並作為5G、自駕等產業測試場域，經濟部工業局、台北市政府與台灣智慧駕駛合作，於信義路公車專用道進行自駕巴士測試。呂新科說，此計畫專案到明年，市府會將測試技術上的驗證、蒐集資料等，反映給中央，也作為中央未來法規上的調整，有更多經驗與想法。

信義路公車專用道自駕巴士實驗計畫的試乘體驗，從今天28日中午12點起開放預約；9月30日凌晨零點30分開放試乘；試乘時間為平日凌晨零點30分至2點30分；頭班車資訊為凌晨零點30分由台北101發車至信義敦化站；末班車資訊為凌晨2點由信義敦化發車至信義光復站。

至於滿車乘客數為15人，包括12個座位及3個站位。試乘民眾請於試乘前一天完成預約作業，例如若預約9月30日班次，須於9月29日晚間11點59分前完成預約，每次預約至多五人，請攜帶試乘體驗券QR code 、悠遊卡搭乘，並全程配戴口罩。每周四為設備保養維維修日，不開放。

呂新科表示，信義路自駕巴士實驗計畫自今年核准通過，今年2月18日通過次日起，即開始進行為期一年三階段的實驗計畫，包括第一階段的前置整備工作，從今年2月開始，包括建置高精地圖、智慧路口設施、充電站與路側安全告示牌面等。

至於第二階段為車輛上路運行測試，測試期間自5月底至今，進行自駕軟硬體系統、高精地圖、號誌資訊以及智慧路口感測等調校與整合；第三階段於9月30日開放民眾體驗試乘，共同檢視自駕技術並評估拓展公共運輸服務的可能性。

交通局長陳學台表示，自駕巴士計畫結合台灣智駕公司及其協作成員創奕能源、奕兆綠能、興創知能、資拓宏宇及大都會客運等跨單位合作，並結合遠傳5G專網串連自駕與網路，讓車內及路口影像傳輸更清晰快速，未來待5G終端及週邊設備更完整後，將可提供更多元化的整合服務，可望擴大車聯網相關情境與應用。

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