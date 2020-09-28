塭仔圳重劃區補償費今公告 搬遷期限至明年9月28日

新北市政府辦理泰山、新莊塭仔圳市地重劃案，地政局今日公告第一區地上物補償費清冊，並寄發通知書予各所有權人。地政局提醒，自動搬遷期限從即日起至明年9月28日，地上物查估相關作業及補償標準均依法辦理，且查估成果皆經市府各主管機關審認，如民眾對清冊內容有異議，請於公告期間內以書面提出，逾期將不受理。

地政局表示，本次公告從9月28日至10月28日止，請民眾在公告期間，至市府地政局或塭仔圳前進辦公室（新莊區公所及泰山區公所）閱覽，也可至新北市新、泰塭仔圳市地重劃案（第一區）網站（http://www.xintai.url.tw/）瀏覽相關資料。

地政局表示，本案自動搬遷期限即日起至明年9月28日止，請建物所有權人配合於期限內將建築物內物品騰空搬離、完成斷水斷電及戶籍遷出登記，並將搬遷前、後情形拍照存證，併同前開搬遷證明文件提出書面申請。

逾期未騰空搬離者，將依法不發給自動搬遷獎勵金，並將針對指標性的違章建築、位處重要施工路徑上，或在自動搬遷期間有建物增改建、改變原使用樣態、公共安全危險之虞或其他明顯延宕拆遷作業情形的拆遷戶列冊，若符合「新北市強制拆除違章建築收費自治條例」5大類20項違建行為收費規定，將由拆除大隊進場強制拆除並收取代為拆除費用，以加速全案進行。