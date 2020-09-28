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新北無孔廟 板橋大觀書院已辦58年祭孔典禮

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜（左二）今擔任祭孔典禮主祭。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜（左二）今擔任祭孔典禮主祭。記者江婉儀／攝影

今是教師節，新北市定古蹟大觀書社舉辦「至聖先師孔子誕辰2570週年釋奠典禮」，平日不開大門的書社特別啟扉迎神，並由市長侯友宜身穿長袍馬掛擔任主祭，侯友宜表示，今辦理祭孔大典，希望所有的教師都能夠快樂平安，在教育一起努力作育新北市英才。

大觀書社至今適逢157年歷史，主祀文昌帝君，民政局表示，因為新北市並無主祀至聖先師的孔廟，大觀書社為表達對孔子的尊敬與感念，並將儒家思想發揚光大，民國52年向台北市大龍峒孔廟分來至聖先師孔子神位，每年9月28日孔子誕辰都會舉行釋奠典禮，書院已辦58年祭孔典禮。

祭典在鼓擊鳴鐘中開始，進行啟扉、迎神、進饌、三獻禮、恭讀祝文、飲福受胙、撤饌、送神、望燎、闔扉及撤班等26道儀式。民政局長柯慶忠及大觀書社董事擔任陪祭，板橋國小教師擔任禮生，教育局長張明文、文化局長龔雅雯、板橋區長范姜坤火等人都到場與祭，場面莊嚴隆重。

大觀書社總幹事鄭義鈴表示，傳統祭孔大典上，都會拔取獻祭牛毛象徵增長智慧；大觀書社則以沙琪瑪疊成牛的造型替代宰殺，寓意「智慧牛毛」祝福前來觀禮的信徒學子學業進步、仕途順利。

大觀幼兒園長陳秋伶補充，以往都用鳳片糕做成牛的形狀去祭拜，但因鳳片糕甜度高，從7、8年前起改用沙琪瑪，祭拜完後隔日會分給幼兒園小朋友食用，象徵吃平安長智慧。

柯慶忠表示，大觀書社又稱大觀義學，在同治2年林家兄弟與莊正共同設立，百餘年來，為板橋和淡北地區重要的教育場所，日據時代學校遷到現在板橋國小的位置，現今書社則成立大觀幼兒園，傳承著宗教及教育精神。

另外，板橋郵政總局連續4年提供大觀幼兒園小朋友教師感謝卡片，讓200位小朋友自行發揮，以彩繪、注音一字字寫下對老師感謝，童言童語的祝福掛滿書社門口，氛圍備感溫馨。

新北市長侯友宜（左二）今擔任祭孔典禮主祭。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜（左二）今擔任祭孔典禮主祭。記者江婉儀／攝影
大觀書社以沙琪瑪疊成牛的造型替代宰殺，寓意「智慧牛毛」祝福前來觀禮的信徒學子學業進步、仕途順利。記者江婉儀／攝影
大觀書社以沙琪瑪疊成牛的造型替代宰殺，寓意「智慧牛毛」祝福前來觀禮的信徒學子學業進步、仕途順利。記者江婉儀／攝影

幼兒園 孔子

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