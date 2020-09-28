新北登革熱持續增 侯友宜籲落實「巡倒清刷」

新北市長侯友宜今天針對新北市登革熱確診案例飆升至全國第2表示，這是持續擴大篩檢的結果，市府除不斷進行環境清消，並呼籲民眾落實「巡、倒、清、刷」四步驟。

新北15例本土登革熱病例，直逼全台最多的桃園市17例，且其中14例在三峽都可能與五寮里筍園有關，市長侯友宜昨天趁著行程空檔前往三峽視察。

今天是教師節，新北市祭孔典禮上午在板橋區大觀書社舉行，侯友宜擔任主祭官，會後並接受媒體聯訪。

談及新北本土登革熱病例持續增加，侯友宜表示，目前新北的登革熱主要侷限在三峽五寮里地區，都是筍農作業中感染，有些與桃園的移動式感然源有關。

侯友宜說，已針對該地區進行長效性藥物噴消3次，並持續進行擴大疫調與健康監測，發現很多案例因曾感染登革熱已有抗體，這是市府主動積極擴大篩檢結果；確診案例現在都在控制中。

市府後續除不斷擴大清消和篩檢，侯友宜呼籲不管是在五寮里或其他地區的民眾，都應落實「巡、倒、清、刷」四步驟，尤其最近常下雨又炎熱，恐孳生其他感染源。

「巡、倒、清、刷」為仔細巡視家戶內外積水容器，將積水倒掉，不要的容器予以清除，若有大型廢棄容器如廢棄浴缸、水族箱等，可連絡清潔隊協助清運，留下的器物也要刷洗以去除斑蚊蟲卵，並妥善收拾或予以倒置，使用中的儲水容器則務必每週檢查、刷洗並加蓋或加掛細網。