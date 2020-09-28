長輩圖毛巾遭網友笑稱阿嬤設計 新北衛生局：故意的

新北衛生局昨在空軍三重一村舉辦「新北有夠會社」，規畫闖關遊戲、抽獎及心理健康講座。現在卻有一名參加活動的網友在PTT說，參加獎竟是印有滿版荷花池的毛巾，還搭配「早安」、「放下手機、走出戶外」的字樣，直呼「難道設計的人是我阿嬤」。對此衛生局回應，此設計故意採取長輩圖風格，除了讓長者感到親切，也想讓年輕人覺得好玩、有趣，民眾的意見都會虛心接受。

衛生局心理衛生科長杜仲傑說明，創意發想來自一年輕設計團隊，當時考量到長者運動時的毛巾需求，因此故意設計長輩圖風格，讓長者可以接受，加上長輩圖在年輕族群間也是一個話題，藉此也讓年輕族群覺得好玩，達到宣傳效果。

杜仲傑強調，毛巾風格只是一種形式，重點還是呼籲民眾放下手機，多出門運動、踏青，促進身體健康，創意設計的感受見仁見智，不過會虛心接受民眾的意見，未來設計宣傳品時，列入參考。