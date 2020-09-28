新北登革熱病例15例 侯友宜：主動篩檢才發現感染案例

新北市本土登革熱病例數目前累積15例，市長侯友宜昨天還親自至三峽視察，侯友宜表示，衛生局已針對現場噴消3次並擴大清理，且市府主動積極擴大篩檢，才發現已感染的登革熱案例，案例才會比較多。

侯友宜早上出席新北市祭孔典禮，侯友宜表示，目前登革熱都侷限在三峽五寮尖，都是在農作過程中感染，有一些跟桃園案例有互動式感染源，已經噴消三次、擴大清理，主動積極擴大篩檢後，才發現很多案例有感染過登革熱，本身都已經有抗體，

侯友宜表示，病例都在五寮里2個家族跟零星個案、都還在控制當中，病例數目比較多是因為市府不斷主動擴大篩檢，才找到原有感染的登革熱案例，後續還會持續不斷擴大清消，呼籲民眾要做好「巡、倒、清、刷」，不論是三峽或是其他地方，最近不斷下雨且天氣炎熱，避免更多孳生源傾巢而出。

疾病管制署昨公布國內新增2例本土登革熱病例，均為50多歲男性，分別居住在桃園八德區大同里及新北三峽區五寮里，八德區個案有五寮里活動史，23日發病、24採檢確診；三峽區新增個案為另一名五寮里確診者的家人，雖曾於16日採檢為陰性，但23日卻發病，經就醫後檢出確診。衛生局表示，已完成個案住家戶內外及周圍半徑50公尺逐戶孳清噴消，將持續加強社區孳生源清除與區塊防治噴消作業。

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