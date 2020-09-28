台南孔廟祭孔跳六佾舞 按古禮恢復拔智慧毛搶手

今天是教師節，新冠肺炎雖肆虐全球，台南市全台首學孔廟祭孔仍按古禮登場，除正獻官、分獻官及跳六佾舞的佾生外，場內眾人多戴口罩，祭孔後恢復拔智慧毛依舊搶手。

天色微亮的晨曦中，台南市全台首學孔廟傳來陣陣鼓聲，大成殿中祭祀牛、豬、羊三牲些許血水滴在地上，祭孔典禮按古禮登場，由台南市長黃偉哲擔任正獻官，忠義國小學生則在大成殿前跳起六佾舞。

不少人天亮前就已在大成殿前駐足觀禮，不同以往的是，今年因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）影響，觀禮者幾乎都戴起口罩，但黃偉哲、分獻官及跳舞的佾生，因需參與儀式而無法戴口罩。

另外，往年觀禮者僅能在大成殿外駐足，鮮能目睹大成殿中的儀式，今年大成殿外安排電視直播，讓民眾得以知悉大成殿中的動靜。

祭孔後的拔智慧毛是整個祭典的高潮，拔智慧毛主要是拔取祭祀黃牛的耳朵、眼睛及眉心的毛，有「耳聰目明」之意。

台南孔廟創建於300多年前的明鄭時期，是全台第一座孔廟，9月28日教師節祭孔是孔廟每年最重要的節慶活動，去年因大成殿整修，在考慮殿內安全情形下，祭孔後取消拔智慧毛活動，今年才又恢復。