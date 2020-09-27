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朱銘美術館免費入館 飼主聽音樂會毛小孩草地奔跑

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
朱銘美術館和新北市動物保護防疫處今天合辦「新北毛起來模範日」，300多組汪星人和飼主到美術館聽搖滾音樂會、在草地奔跑。圖／朱銘美術館提供
朱銘美術館和新北市動物保護防疫處今天合辦「新北毛起來模範日」，300多組汪星人和飼主到美術館聽搖滾音樂會、在草地奔跑。圖／朱銘美術館提供

朱銘美術館和新北市動物保護防疫處今天合辦「新北毛起來模範日」，300多組汪星人和飼主到美術館聽搖滾音樂會、在草地奔跑。館方表示，10月17日將加碼推出第2波金飯碗頒獎典禮，邀請新北市長侯友宜頒發金飯碗，給參加動保處「金生今生──新北市模範飼主票選活動」得主。

9月28日是「世界狂犬病日」，朱銘美術館與新北市政動保處為推廣優良飼主運動，合辦「新北毛起來模範日」，只要為毛寶貝們植入晶片、辦理寵物登記、結育、每年施打狂犬病疫苗的飼主，就可以免費來美術館參加走秀、逛市集、聽音樂會等活動。

館方還邀請獨立樂團「瑪莉咬凱利Mary Bites Kerry」為毛寶貝們搖滾演出，現場有獸醫免費施打狂犬病疫苗和植晶片、為新手毛爸媽提供減敏訓練、還有寵物溝通師與毛寶貝談心、讓飼主更了解自己的毛小孩。

朱銘美術館指出，今天參加活動的飼主們不僅享免費入館，還獲贈客製化毛孩專屬「鐵飯碗」，盤面雷刻飼主和毛寶貝姓名及晶片編號，象徵認養寵物就是一輩子的約定，讓收到鐵飯碗的毛爸媽們相當感動。

第２波「金飯碗頒獎典禮活動」10月17日登場，開放300組認養毛孩10年以上，或毛寶貝有特殊狀況、需長期照護的的飼主，帶著狗狗來美術館享天倫之樂。有意參加者，即日上網成功報名，即可享4名貴賓免費入館，並獲贈客製化毛孩專屬金飯碗，參加「金生今生──新北市模範飼主票選活動」獲選者，當天由新北市長侯友宜親自頒獎。

朱銘美術館和新北市動物保護防疫處今天合辦「新北毛起來模範日」，300多組汪星人和飼主到美術館聽搖滾音樂會、在草地奔跑。圖／朱銘美術館提供
朱銘美術館和新北市動物保護防疫處今天合辦「新北毛起來模範日」，300多組汪星人和飼主到美術館聽搖滾音樂會、在草地奔跑。圖／朱銘美術館提供
朱銘美術館和新北市動物保護防疫處今天合辦「新北毛起來模範日」，300多組汪星人和飼主到美術館聽搖滾音樂會、在草地奔跑。圖／朱銘美術館提供
朱銘美術館和新北市動物保護防疫處今天合辦「新北毛起來模範日」，300多組汪星人和飼主到美術館聽搖滾音樂會、在草地奔跑。圖／朱銘美術館提供

美術館 狂犬病 侯友宜

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