淡水關懷弱勢協會連13年送暖 新建成響應捐復康巴士

新北市淡水區關懷弱勢協會連續第13年舉辦弱勢關懷活動，在地知名的新建成餅店也熱情響應，不但捐出60萬元善款，還捐贈1輛復康巴士給新北市府，副市長謝政達今到場代表受贈，感謝協會創辦人、市議員蔡錦賢長年不變的愛心和初衷。

蔡錦賢表示，許多人留下錢財，卻造成子孫爭產，因此他告訴子女，將來「留名不留財」，他也說，行善不必多，但要及時，「應酬酒少喝一瓶，另一瓶的錢拿來助人，既行善又保健康」。今日活動中，淡水區農、漁會、淡水一信、淡水獅子會、紅樹林有線電視、馬偕醫院及各宮廟、建設公司也紛紛響應，捐款、捐物資或義診。