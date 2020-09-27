侯友宜參拜百年行忠堂還願 前堂主讚他是新北諸葛亮

淡水行忠堂建廟至今超過百年，今農曆8月11日起連續7天舉辦秋祭禮斗法會，市長侯友宜今也特別前往參拜祈安，並致贈「忠義仁勇」匾額，感謝行忠堂長期熱心公益、嘉惠地方。行忠堂前堂主李永鑣也回贈一段詞賦，以諸葛亮諡號「武侯」稱呼侯友宜，期勉他「功蓋三分國，人當萬里城」。

侯友宜致詞時指出，主祀關聖帝君的屯山古聖廟行忠堂，是淡水區重要信仰中心，歷史悠久，威名遠播，每年舉辦的玉帝聖誕春祭及秋祭祈安禮斗法會，都是地方宗教盛事。他也表示，選前曾來此參拜，並允諾選後前來還願，今天是擔任市長以來的第二次參拜，感謝廟方除揚優良宗教民俗，也積極推動公益慈善。

行忠堂主委李宇宙表示，行忠堂位於淡水忠山里的山谷間，風景怡人，全名為「屯山古聖廟芝蘭行忠堂」，原是道光末期漢學家李錫疇創辦的私塾，後在歷代子孫延續濟世理念下，以此地為廟基，逐漸開發成道廟聖地，除主祀關聖帝君，另供奉純陽祖師、司命真君、岳武穆王、隆恩真君等神佛。