侯友宜參拜百年行忠堂還願 前堂主讚他是新北諸葛亮
淡水行忠堂建廟至今超過百年，今農曆8月11日起連續7天舉辦秋祭禮斗法會，市長侯友宜今也特別前往參拜祈安，並致贈「忠義仁勇」匾額，感謝行忠堂長期熱心公益、嘉惠地方。行忠堂前堂主李永鑣也回贈一段詞賦，以諸葛亮諡號「武侯」稱呼侯友宜，期勉他「功蓋三分國，人當萬里城」。
侯友宜致詞時指出，主祀關聖帝君的屯山古聖廟行忠堂，是淡水區重要信仰中心，歷史悠久，威名遠播，每年舉辦的玉帝聖誕春祭及秋祭祈安禮斗法會，都是地方宗教盛事。他也表示，選前曾來此參拜，並允諾選後前來還願，今天是擔任市長以來的第二次參拜，感謝廟方除揚優良宗教民俗，也積極推動公益慈善。
行忠堂主委李宇宙表示，行忠堂位於淡水忠山里的山谷間，風景怡人，全名為「屯山古聖廟芝蘭行忠堂」，原是道光末期漢學家李錫疇創辦的私塾，後在歷代子孫延續濟世理念下，以此地為廟基，逐漸開發成道廟聖地，除主祀關聖帝君，另供奉純陽祖師、司命真君、岳武穆王、隆恩真君等神佛。
侯友宜今現場致贈「忠義仁勇」匾額，感謝行忠堂秉持關帝爺正氣精神，長年嘉惠地方，行忠堂前堂主李永鑣也回贈一段由書法家張清政書寫的詞賦，開頭以諸葛亮諡號「武侯」稱呼侯友宜，內文為「功蓋三分國，人當萬里城」，其中「功蓋三分國」出自詩人杜甫的「八陣圖」，為讚頌諸葛亮的豐功偉績；「人當萬里城」則出自詩人張九齡的「奉和聖制送尚書燕國公赴朔方」，指被賦予使命，再長遠都願意承擔。
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