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防疫悶在家衍生家庭危機 新北辦闖關邀民眾發洩壓力
防疫非常時期，民眾減少出門，待在家避免群聚，不過聯合國今年5月報告也指出，全民正面臨心理健康危機，包含疾病恐慌、隔離孤獨，甚至家庭關係的緊張、暴力等問題。為此，新北衛生局今於空軍三重一村舉辦「新北有夠會社」，針對不同年齡層設計闖關遊戲、抽獎，及多項心理健康主題講座，邀民眾一同發洩壓力，重視心理健康。
衛生局指出，「新北有夠會社」將新北市比喻為一間超級大公司，比照民間企業舉辦「家庭日」，鼓勵市民將焦點放回到自己與家人的心理健康，除準備闖關遊戲，也邀請網紅「柯基犬卡卡」人偶與民互動，現場還有800多個抽獎獎項，另有針對嬰幼兒教養、青少年心理調適、中年壓力管理及情感溝通等講座。
衛生局長陳潤秋表示，9月到10月是國際心理健康月，但肺炎疫情爆發後席捲全球，造成全民心理壓力，聯合國今年5月報告也指出，全民正面臨心理健康的危機。如果遇到情緒壓力，除了找親朋好友訴苦，也可以撥打安心專線1925或預約各區衛生所心理師駐點諮詢服務，相關資訊可上衛生局網站或「新北衛什麼」臉書粉絲團查詢。
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