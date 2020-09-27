新北本土登革熱病例快成全國最多 侯友宜赴重災區視察

新北市今再新增1例本土登革熱病例，為日前三峽區五寮里確診者家人，新北本土病例數目前來到15例，直逼全台最多的桃園市17例，新北市長侯友宜今也在行程空檔趕赴三峽視察。衛生局表示，已完成個案住家戶內外及周圍半徑50公尺逐戶孳清噴消，將持續加強社區孳生源清除與區塊防治噴消作業。

疾病管制署今公布國內新增2例本土登革熱病例，均為50多歲男性，分別居住在桃園八德區大同里及新北三峽區五寮里，八德區個案有五寮里活動史，23日發病、24採檢確診；三峽區新增個案為另一名五寮里確診者的家人，雖曾於16日採檢為陰性，但23日卻發病，經就醫後檢出確診。

據統計，五寮里群聚感染事件，目前共16人確診，新北市三峽14例、桃園市龜山區及八德區各1例。另外，今年國內已累計32例登革熱本土病例，17例居住桃園市(桃園區15例、龜山區及八德區各1例)，15例居住新北市(三峽區14例、中和區1例)，境外移入則有59例，感染國家以印尼、菲律賓及越南等東南亞國家最多。

新北衛生局表示，三峽區出現首例本土登革熱後，即針對該里風險菜園進行長效性藥物噴消，且要求農友進行孳生源清除與容器減量，將持續對周邊進行擴大疫調與健康監測，並加強五寮社區環境孳生源清除與預防性噴消，及於筍園或步道入口處立告示牌，提醒民眾留意。