深坑笨港聖慈山行善 助新北弱勢享中秋餐會

深坑笨港聖慈山常在全台行善，因為發跡於新北三重，今透過新北社會局邀請邀弱勢家戶團聚，並致贈民生物資，餐會中不僅有京劇、國樂表演，有名長期受到社工幫助的國中生阿宏，更在會中表演學習多年的布袋戲，更獲得全場的掌聲。

阿宏的父親從事拆屋工作，長期工地揚起的灰塵造成吸入性肺塵症多年前往生，在三重社福中心社工的協助下，協助阿宏的母親申請低收3款，但近期阿宏的母親跌倒，社工持續媒合資源與實物銀行給予協助。

從國小就參加布袋戲偶社團的阿宏，接受指導並勤奮學習各式角色和口白，阿宏說，從小看著父親舞弄布袋戲，非常著迷，因此認真學習，這次更在餐會中，表演給所有人欣賞。

聖慈山的常源方丈指出，許多教會的神父、牧師或修女深入偏鄉服務，佛教也有入世的教誨，因此希望結合熱心公益的資源，一起來為弱勢家戶服務。