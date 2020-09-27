深坑笨港聖慈山行善 助新北弱勢享中秋餐會
深坑笨港聖慈山常在全台行善，因為發跡於新北三重，今透過新北社會局邀請邀弱勢家戶團聚，並致贈民生物資，餐會中不僅有京劇、國樂表演，有名長期受到社工幫助的國中生阿宏，更在會中表演學習多年的布袋戲，更獲得全場的掌聲。
阿宏的父親從事拆屋工作，長期工地揚起的灰塵造成吸入性肺塵症多年前往生，在三重社福中心社工的協助下，協助阿宏的母親申請低收3款，但近期阿宏的母親跌倒，社工持續媒合資源與實物銀行給予協助。
從國小就參加布袋戲偶社團的阿宏，接受指導並勤奮學習各式角色和口白，阿宏說，從小看著父親舞弄布袋戲，非常著迷，因此認真學習，這次更在餐會中，表演給所有人欣賞。
聖慈山的常源方丈指出，許多教會的神父、牧師或修女深入偏鄉服務，佛教也有入世的教誨，因此希望結合熱心公益的資源，一起來為弱勢家戶服務。
餐會中還有「硬跑」(empower)市集，不僅有跳蚤市場，還有手工餅乾等供案家免費取用，新北法扶基金會也邀請台灣戲曲學院李光玉教授率隊演出京劇天女散花，雲林縣北港朝天宮慈航國樂團也北上至會場演出。
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