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淡水老街封路「瘋踩街」 藝術家雨中獨舞超敬業
邁入第12年的淡水環境藝術節，今日舉辦藝術踩街活動，雖然天空下著大雨、又濕又冷，但在地機關團體與藝術家們仍熱血地粉墨登場，沿著淡水老街賣力演出，其中走在隊伍最前頭的踩高蹺舞者，即便走到尾段已幾乎沒有民眾觀看，仍奮力比畫姿勢，敬業態度令人敬佩。
淡水環境藝術節為淡水年度盛事，主辦單位特別邀請「藝想天開」老師吳忠良擔任藝術總監，以「淡水阿給先生」為代表偶，行銷在地特色，另還有「淡商女籃冠軍車隊」、「鐵道戰警」、「藍海蛇形號」、「淡水高蹺隊」、「夢想森巴坊打擊樂團」、「頑猴嘉年華」、「飛炫魚花車」、「無所不擊創意樂器車」、「宇宙星球人高蹺隊」等10隊特色表演團體，加上地方團體、機關，組成45隊、千人隊伍，熱血踩街。
市長侯友宜今也跟著隊伍一同踩街，他表示，期盼藉由表演藝術，跟民眾分享淡水在地歷史、文化，「讓大家知道最古老的古蹟都在淡水、愛上淡水」，加上輕軌藍海線第一期工程將於年底通車，未來從紅樹林站就可直接到漁人碼頭，增加觀光休閒軌道，讓大家可以好好到淡水旅遊。
新北捷運公司指出，藍海線第一期的三座站體融合清法戰爭主題，站站皆有獨特風格，路線上的重要地標「藍海橋」，還可遠眺台灣海峽壯闊美景，傍晚則可欣賞淡水河夕陽，入夜後的藍海橋光雕秀，更是沿線的最棒景點。
新北捷運公司表示，目前正推出輕軌「一日券、優惠圈」活動，不但可於當天營業時間內不限次數搭乘，另與輕軌沿線36間餐飲業者合作，可享折扣、贈品或滿額消費禮，包含經典的台式美食、日本料理、西式餐酒到冰品甜點，未來優惠圈更將擴大，帶動輕軌周邊發展。
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