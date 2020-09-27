艋舺商圈道路更新 瀝青彩色壓花兼具地方特色

台北市萬華區大理街艋舺服飾商圈，其道路因長期車輛碾壓導致磚面破損、鬆動，北市府考量路面不堪使用，加上明年台北燈節將於萬華區舉辦，斥資754萬元以瀝青彩色壓花鋪面更新工法進行鋪面更新作業，近期已完工，提供在地居民、商圈採購民眾及未來燈節遊客一個具地方特色且舒適的用路環境。

北市新工處維護科長王志良表示，大理服飾街為台灣第一個服飾商圈，至今已有半世紀歷史，但既有街道磚面殘破不堪，車輛行經時易發出聲響影響居住生活品質。

考量一般混擬土高壓磚鋪面更新需數個月工程，將嚴重影響商圈營業送貨需求，最終採用瀝青彩色壓花鋪面更新工法進行鋪面更新。

王志良解釋，瀝青彩色壓花鋪面更新工法是將路面以瀝青混凝土鋪築完成後，利用加熱機具與專用模具，在軟化的瀝青混擬土鋪面上壓出各式立體造型紋路，最後於路面塗上塗料即完工，不像一般混擬土高壓磚鋪面完工後還須14天養護時間。