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艋舺商圈道路更新 瀝青彩色壓花兼具地方特色
台北市萬華區大理街艋舺服飾商圈，其道路因長期車輛碾壓導致磚面破損、鬆動，北市府考量路面不堪使用，加上明年台北燈節將於萬華區舉辦，斥資754萬元以瀝青彩色壓花鋪面更新工法進行鋪面更新作業，近期已完工，提供在地居民、商圈採購民眾及未來燈節遊客一個具地方特色且舒適的用路環境。
北市新工處維護科長王志良表示，大理服飾街為台灣第一個服飾商圈，至今已有半世紀歷史，但既有街道磚面殘破不堪，車輛行經時易發出聲響影響居住生活品質。
考量一般混擬土高壓磚鋪面更新需數個月工程，將嚴重影響商圈營業送貨需求，最終採用瀝青彩色壓花鋪面更新工法進行鋪面更新。
王志良解釋，瀝青彩色壓花鋪面更新工法是將路面以瀝青混凝土鋪築完成後，利用加熱機具與專用模具，在軟化的瀝青混擬土鋪面上壓出各式立體造型紋路，最後於路面塗上塗料即完工，不像一般混擬土高壓磚鋪面完工後還須14天養護時間。
此工程已於8月28日完工，全程僅過了23個工作天，比起原材質鋪面更新需58個工作天，大幅縮短施工期程，降低對周邊商家營業影響。富福里長許文輝表示，施工前里民的確對工程可能造成的影響有些儀略，但經市府充分溝通及協調後，大幅降低工程隊商圈營業的影響，路面更新效果也廣受好評。
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