笑南部校沒錢繳冷氣電費？ 柯文哲：不是嘲笑是苦笑

台北市長柯文哲昨天說，有南部縣市學校冷氣一開就跳電，還沒錢繳電費，引發議論。台南市長黃偉哲批評柯文哲，「何不食肉糜？」高雄市長陳其邁則要柯文哲，把話收回去。柯文哲今天公開行程僅回應，這是「標題殺人」。

柯文哲則在臉書表示，他所謂的好笑，是想凸顯政策無法執行的荒謬，不是嘲笑，比較像是苦笑，從來就沒有貶低南部的意思。

柯文哲說，他昨天在記者會上舉了例，提到有學校收到指令買冷氣機，但一開冷氣就跳電，而且少子化造成每班班級人數少，平均每人要負擔的冷氣電費太重，要凸顯的是裝冷氣機不是最好方法，應該以綠建築為優先。

柯說，不過，媒體報導標題卻是「柯P笑南部學校一開就跳電、沒錢繳電費」、「柯文哲視察校園 笑南部學校冷氣一開就跳電、沒錢繳電費」，還有評論直接寫道「南部人跟你有仇嗎？」柯說，網路上又準備戰南北，或直接開罵柯文哲沒有同理心。

柯文哲表示，他經常到台灣各地參訪，發現教室的方位、當地地形與空氣流向等等，都會影響教室的溫度。未來校園應該要多做一點綠覆蓋，讓冷氣使用量下降，這能有效的減少PM2.5，也可以達到節能減碳效果。

柯文哲說，身為一個政策推動者，他只是希望很直接地把看到的告訴大家，提供一些不同的思考面向。