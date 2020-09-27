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新北市府產地餐桌派對 和粉絲慶祝「我的新北市」9周年
新北市政府官方粉絲團「我的新北市」滿9周年，有86萬粉絲，市長侯友宜昨晚和40名粉絲共度「新北市產地餐桌派對」晚餐時光，以新北當季、在地食材入菜。
今年活動結合「產地餐桌」概念，聘請專業主廚Avery陳首宏將新北在地食材以創意入菜、精緻呈現，如深澳小卷、貢寮鮑、雙溪山藥等，以日常熟悉的庶民食材，從醬料到主食材都運用在地農特產，烹調手法與風味融合東西方特色。。
侯友宜說，透過產地餐桌，可鼓勵在地農漁民生產，市民也能品嘗以新北食材創作的料理，將新北農漁產業打造為具能見度的品牌。
新聞局長蔣志薇表示，新聞局與農業局跨領域合作規畫「新北市產地餐桌」，介紹新北市多樣在地食材的料理方式，獲得許多粉絲回響，所以決定9周年活動邀請粉絲品嘗產地餐桌。
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