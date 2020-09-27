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擋視線又占用人行道 八里國小陸橋今拆除完畢
新北市已拆除27座陸橋，新北工務局說，八里國小陸橋今起拆除完畢，還給八里國小學童及附近居民寬敞、明亮的道路，今年底預計還會拆除土城明德陸橋及三重忠孝陸橋，除了美化都市景觀，也給民眾更舒適、安全的通行環境。
新北工務局指出，八里國小陸橋體積龐大，不僅占據人行道空間，且阻礙行車視線，近年來民眾通行習慣改變，陸橋使用率逐漸降低，與交通局、八里區公所、民意代表等協商後試辦陸橋封閉，最後決議拆除該陸橋。
養工處指出，八里陸橋拆除共分3階段，其中第2階段「拆除頂蓋設施、樓梯及大梁吊離」，因施工需求已於9月24日起封路施工，並於昨日順利拆除完畢，拆除老舊且使用率低的陸橋是重要政策，八里國小陸橋成為第28座拆除的陸橋。
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