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引進芬蘭氣動油壓器材 新北啟用身障人士健身房
新北市政府今天在板橋板樹體育館啟用首座身障人士健身房，提供12種從芬蘭引進的氣動式油壓室內運動器材。負責人黃慶鑽說，只要經過基礎訓練，平均每2次，就可讓身障人士達到健身效果。
身障人士健身房是新北市體育處成立的第5處運動據點，也是市內第一處身障人士專屬運動據點，未來高齡長者也可免費使用，但僅限公益時段，一般民眾使用則要付費。
市長侯友宜今天前往板橋樹體育館，先參加2樓永達盃身心障礙運動會開幕式，隨後到1樓身障人士健身房，和新北市身障運動會代表隊選手王柏翔、黃楷倫一起體驗。
侯友宜說，市府在板樹體育館內外打造身心障礙者運動夢公園，今天又啟用新北市首座身心障礙健身房，可透過輪椅定位，再以氣動油壓器材控制健身重量減少傷害，還有教練指導，希望未來身障人士和長者多使用，保持身體健康。
「希望大家多運動，讓長照成為短照。」同為身障人士的黃慶鑽是台北市輪椅網球協會副理事長，熱愛運動。他說，目前健身房內提供12項器材，其中有10項可直接以輪椅嵌入練習，另有2種可脫離輪椅使用，只要經過3次1.5小時的訓練，每周健身2次即可達到效果。
不過現場有身障人士認為，新北市有全台最高的400萬多人口，身障者數量應該也很多，目前提供的運動場地主要只有1處，還有點少，建議在各國民運動中心也可比照設置，讓更多身障人士可以運用。
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