快訊

中秋國慶連假出門避塞！高乘載管制時段、路段看這裡

影／台64線7車追撞4人傷 八里端向東管制通行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

視察北農質譜儀快檢 柯文哲：檢查瘦肉精也可以

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北市長柯文哲與副市長黃珊珊今前往北農視察質譜儀快檢作業流程。記者胡瑞玲／攝影
台北市長柯文哲與副市長黃珊珊今前往北農視察質譜儀快檢作業流程。記者胡瑞玲／攝影

台北農產公司（簡稱北農）2018年設置「質譜快速篩檢技術」實驗室、2019年啟用新式質譜化學快檢，查驗來自全台各地農產品農藥殘留，今年7月正式啟用「供應人實名制」，台北市長柯文哲視察後表示，「這將來要檢查瘦肉精也可以」，指出北市已具備檢查瘦肉精能力。

北農每日批發來自全台上千公噸蔬果，滿足大台北地區約600萬民眾需求，透過質譜儀化學快檢檢測農藥殘留，平均一件可在20至30分鐘內精準驗出目前191種台灣常見農藥，針對檢驗不合格產品，會在凌晨3時拍賣之前攔下銷毀。

北農表示，為強化蔬果追蹤溯源，今年7月1日起正式啟用實名制，供應人若未提供身分資料者，不予拍賣交易，上路至今已達到100％實名制，並建立15萬6000餘筆供應人資料庫，有效掌握每筆貨件供應來源。

截至8月至，目前已抽檢6313件蔬果，合格件數5908件、合格率達93.6％，但有405件不符合規定、不合格率6.4％。北農說，依「台北農產運銷股份有限公司批發市場供應人申請登記及管理要點」規定，第一次不合格者停止供應10天、第2次違規停供1個月、第3次則廢止供應人資格。

柯文哲指出，食安要進步牽涉到整個文化的改變，北市2年前強力推動實名制，過去販賣農產品是用代名，就算查到農藥也不知道是誰。要求提供身分證字號是漫長推動過程，一開始採鼓勵方式，農民配合實名制就優先拍賣，7月正式推動後，不合格就不准在北農販售。

他說，實名制的出現對農民產生實質壓力，這不是為了處罰農民，而是為了管理，過去管理鬆散，農藥過量無法處理，如今實名制可以徹底達到有效管理。

柯文哲表示，今日在視察質譜儀化學快速篩檢系統過程中發現，「這個將來要檢查瘦肉精也可以」，北市已具備檢查瘦肉精能力，推動實名制不容易，透過這2年努力，給北市食安更好的保障。

檢測出不合格蔬果將於拍賣前銷毀。記者胡瑞玲／攝影
檢測出不合格蔬果將於拍賣前銷毀。記者胡瑞玲／攝影

延伸閱讀

影／柯文哲視察北農 推實名制是為了管理

幫柯文哲抱不平 黃珊珊：說他無心市政 十分惡毒

冷氣跳電說惹議 她點名陳時中、柯文哲專說幹話大官

柯文哲譏南部學校冷氣跳電 陳其邁：把話收回去

相關新聞

擋視線又占用人行道 八里國小陸橋今拆除完畢

新北市已拆除27座陸橋，新北工務局說，八里國小陸橋今起拆除完畢，還給八里國小學童及附近居民寬敞、明亮的道路，今年底預計還...

新北市府產地餐桌派對 和粉絲慶祝「我的新北市」9周年

新北市政府官方粉絲團「我的新北市」滿9周年，有86萬粉絲，市長侯友宜昨晚和40名粉絲共度「新北市產地餐桌派對」晚餐時光，...

引進芬蘭氣動油壓器材 新北啟用身障人士健身房

新北市政府今天在板橋板樹體育館啟用首座身障人士健身房，提供12種從芬蘭引進的氣動式油壓室內運動器材。負責人黃慶鑽說，只要...

視察北農質譜儀快檢 柯文哲：檢查瘦肉精也可以

台北農產公司（簡稱北農）2018年設置「質譜快速篩檢技術」實驗室、2019年啟用新式質譜化學快檢，查驗來自全台各地農產品...

影／柯文哲視察北農 推實名制是為了管理

台北市長柯文哲與副市長黃珊珊上午視察北農「質譜儀化學快檢」作業流程及「供應人實名制」檢查作業，柯文哲表示，台北市北農是首...

宗教巡禮／板橋接雲寺 承接中和慈雲巖

新北市板橋區接雲寺是四大古廟之一，也是地方信仰中心，和附近的媽祖廟慈惠宮非常友好，但接雲寺原來卻是在中和圓通寺附近由漳州...

淡水環境藝術節 阿給先生踩街

新北市客家義民爺嘉年華10月中在市民廣場登場，昨天先在市府暖身踩街進場，也邀請國際人士參與，感受客家信仰及文化魅力。另外...

宏匯廣場開幕 車位仍是問題

新北市新莊區宏匯廣場昨天正式營運，但試營運期間吸引大批人車潮，卻造成嚴重交通問題，市議員鍾宏仁等人質疑商場無法滿足停車需...

宗教巡禮／台北覺修宮 想選總統者必拜

政治人物愛拜廟，位於台北市重慶北路、國道一號重慶北路交流道下的台北覺修宮，是想選總統的政治人物必拜寺廟之一。總幹事連詩經...

藍色水路／大稻埕內檔淤積 出船得等漲潮

新冠肺炎疫情重創北市觀光產業，藍色水路的船運業者生意也大受打擊，即便遊客來搭船，業者無奈地說，大稻埕碼頭「內檔」停泊點嚴...

藍色水路觀光 王世堅酸剩點綴

北市大稻埕碼頭日前因船運業者搶船席，爆發肢體衝突，議員王世堅在議會質詢時指出，大稻埕碼頭不但短，且未清淤，業者只能想辦法...

結合淡海輕軌藍海線 淡水環境藝術節明日登場

淡水環境藝術節邁入第12年，今年結合各學校及社區社團發想，以淡海輕軌作為創意裝扮，打造Q版的輕軌造型及阿給先生，介紹淡水...

熱門新聞

台中2校74住宿生驚傳疑食物中毒 餐盒工廠勒令停業

千萬得主是你？基隆這家飲料店開出千萬發票請顧客快對

安心旅遊補助10月底關門 墾丁觀光業憂國旅退燒

太陽能光電板斷電仍有電 屋頂「種電」 火災怎麼救？

新北宏匯廣場今正式營運 停車問題仍須解決

傳蛋黃酥代購價飆到2000 彰化不二坊凌晨1點就有人排隊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。