視察北農質譜儀快檢 柯文哲：檢查瘦肉精也可以

台北農產公司（簡稱北農）2018年設置「質譜快速篩檢技術」實驗室、2019年啟用新式質譜化學快檢，查驗來自全台各地農產品農藥殘留，今年7月正式啟用「供應人實名制」，台北市長柯文哲視察後表示，「這將來要檢查瘦肉精也可以」，指出北市已具備檢查瘦肉精能力。

北農每日批發來自全台上千公噸蔬果，滿足大台北地區約600萬民眾需求，透過質譜儀化學快檢檢測農藥殘留，平均一件可在20至30分鐘內精準驗出目前191種台灣常見農藥，針對檢驗不合格產品，會在凌晨3時拍賣之前攔下銷毀。

北農表示，為強化蔬果追蹤溯源，今年7月1日起正式啟用實名制，供應人若未提供身分資料者，不予拍賣交易，上路至今已達到100％實名制，並建立15萬6000餘筆供應人資料庫，有效掌握每筆貨件供應來源。

截至8月至，目前已抽檢6313件蔬果，合格件數5908件、合格率達93.6％，但有405件不符合規定、不合格率6.4％。北農說，依「台北農產運銷股份有限公司批發市場供應人申請登記及管理要點」規定，第一次不合格者停止供應10天、第2次違規停供1個月、第3次則廢止供應人資格。

柯文哲指出，食安要進步牽涉到整個文化的改變，北市2年前強力推動實名制，過去販賣農產品是用代名，就算查到農藥也不知道是誰。要求提供身分證字號是漫長推動過程，一開始採鼓勵方式，農民配合實名制就優先拍賣，7月正式推動後，不合格就不准在北農販售。

他說，實名制的出現對農民產生實質壓力，這不是為了處罰農民，而是為了管理，過去管理鬆散，農藥過量無法處理，如今實名制可以徹底達到有效管理。