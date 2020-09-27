萬華大理街瀝青彩色壓花鋪面 艋舺商圈換新裝

台北市工務局新工處表示，近期斥資新台幣754萬元，以瀝青彩色壓花鋪面更新工法，辦理萬華區艋舺商圈大理街鋪面更新作業，提供民眾具有地方特色又安全的用路環境。

新工處表示，艋舺服飾商圈大理街一帶的車道地磚鋪面因長期車輛輾壓，導致磚面破損、鬆動且修補頻繁，已不堪使用，加上110年台北燈節將於萬華區舉辦，評估後決定展開鋪面更新作業。

新工處指出，以瀝青彩色壓花鋪面更新工法辦理大理街（康定路至西園路一段）及大理街42巷（大理街至和平西路三段42巷）鋪面更新作業，近期完工，總計更新212.6公尺長路面，工程經費約754萬元。

新工處維護科長王志良表示，大理服飾街為台灣首個服飾商圈，發展至今有半世紀歷史，但原有街道磚面已鬆動破損不堪，車輛行經時易發出聲響，富福里長許文輝及地方代表提案更新。

王志良表示，考量一般混凝土高壓磚鋪面更新動輒數月工期，將嚴重影響商圈送貨需求，新工處因此提議採瀝青彩色壓花鋪面更新工法，並獲多數里民認可後施作，109年8月28日順利完工，工期僅23天。

王志良說明，瀝青彩色壓花鋪面更新工法是將路面以瀝青混凝土鋪築完成後，利用加熱機具與專用模具，在軟化的瀝青混凝土鋪面上壓出立體造型紋路，最後再於路面上塗裝塗料，為路面增添色彩。

王志良補充，此次大理街街道路面採磚紅色搭配磚面紋路，不細看會以為是地磚拼貼而成，除營造當地街道特色，也避免日後因地磚鬆動可能造成的聲響。