新北市客家義民爺嘉年華10月17日登場 感受客家魅力
109年新北市客家義民爺嘉年華10月17日至19日在市民廣場登場，新北市客家局表示，嘉年華有四大主軸，分別為「迎神遶境」、「挑擔奉飯」、「國際友誼」及「青春正在」，讓民眾感受客家的特有信仰以及客家文化的獨特魅力。
客家局表示，10月17、18日除安座典禮、祭祀大典外，還有許多有趣的系列活動及亮點。17日當天上午，客家鄉親代表特別南下恭迎新竹新埔義民本廟義民爺遶境祈福，今年三獻吉禮特別由熱心的社團鄉親擔綱，客屬社團幹部犧牲假日時間參與集訓，將寶貴的祭典儀式傳承下去。當天下午舉辦百人體驗醃製福菜DIY活動，從中學習客家人知恩惜福的觀念。
18日則是活動重頭戲—挑擔奉飯踩街遊行，有客屬社團、青年學子、表演團隊、人型大偶及花車，以載歌載舞嘉年華的方式，從板橋第一運動場出發步行至市民廣場。3千位參與踩街的鄉親將以客家元素的造型亮相，四個人型大偶將身穿客家花布登場，加上本土及異國表演團隊，精采可期。
另外，17日、18日下午還有社團研習成果展演活動，同時搭配府中美學基地，串聯府中商圈及結合在地枋橋文化協會生活學堂辦理推廣客家體驗活動。
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