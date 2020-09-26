新北市客家義民爺嘉年華10月17日登場 感受客家魅力

109年新北市客家義民爺嘉年華10月17日至19日在市民廣場登場，新北市客家局表示，嘉年華有四大主軸，分別為「迎神遶境」、「挑擔奉飯」、「國際友誼」及「青春正在」，讓民眾感受客家的特有信仰以及客家文化的獨特魅力。

客家局表示，10月17、18日除安座典禮、祭祀大典外，還有許多有趣的系列活動及亮點。17日當天上午，客家鄉親代表特別南下恭迎新竹新埔義民本廟義民爺遶境祈福，今年三獻吉禮特別由熱心的社團鄉親擔綱，客屬社團幹部犧牲假日時間參與集訓，將寶貴的祭典儀式傳承下去。當天下午舉辦百人體驗醃製福菜DIY活動，從中學習客家人知恩惜福的觀念。

18日則是活動重頭戲—挑擔奉飯踩街遊行，有客屬社團、青年學子、表演團隊、人型大偶及花車，以載歌載舞嘉年華的方式，從板橋第一運動場出發步行至市民廣場。3千位參與踩街的鄉親將以客家元素的造型亮相，四個人型大偶將身穿客家花布登場，加上本土及異國表演團隊，精采可期。