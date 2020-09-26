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結合淡海輕軌藍海線 淡水環境藝術節明日登場

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
淡水區公所表示，踩街活動以最具代表、其他城市吃不到的「阿給」為發想，透過阿給先生角色行銷、宣傳淡水藝術節的精神與理念。圖／淡水區公所提供
淡水區公所表示，踩街活動以最具代表、其他城市吃不到的「阿給」為發想，透過阿給先生角色行銷、宣傳淡水藝術節的精神與理念。圖／淡水區公所提供

淡水環境藝術節邁入第12年，今年結合各學校及社區社團發想，以淡海輕軌作為創意裝扮，打造Q版的輕軌造型及阿給先生，介紹淡水的美食與輕軌便利性，淡水區長巫宗仁表示，配合年底淡海輕軌藍海線即將通車，將藝術節與淡海輕軌結合，希望民眾搭輕軌來淡水同時欣賞多元藝術作品。

淡水環境藝術節明日在淡水老街廣場登場，公所表示，踩街活動邀請藝想天開老師吳忠良擔任藝術總監，選擇最具代表、其他城市吃不到的「阿給」為發想，透過阿給先生角色行銷宣傳淡水藝術節的精神與理念，介紹淡水的美食給民眾。

另外，踩街遊行由「淡商女籃冠軍車隊」、「鐵道戰警」、「藍海蛇形號」、「淡水高蹺隊」、「夢想森巴坊打擊樂團」、「頑猴嘉年華」、「飛炫魚花車」、「無所不擊創意樂器車」、「宇宙星球人高蹺隊」等10隊特色表演團體，共同組成45隊、千人以上的隊伍一起參與踩街。

公所表示，除了展現淡水的多樣面貌，以多變性、酷炫感、科技化、環保化等健康永續的概念，行銷新北市的青春山海線，增添民眾搭乘樂趣，欣賞淡水各景點，也提升了淡海輕軌、淡水歷史文化景點的整體價值。

10月1日中秋節當天下午3點30分至5點30分，將在淡水觀潮廣場展示踩街主題道具供民眾拍照留念，相關資訊可上淡水環境藝術節FB粉專查詢。

淡水環境藝術節邁入第12年，淡水區長巫宗仁表示，配合年底淡海輕軌藍海線即將通車，將藝術節與淡海輕軌結合，希望民眾搭輕軌來淡水同時欣賞多元藝術作品。圖／淡水區公所提供
淡水環境藝術節邁入第12年，淡水區長巫宗仁表示，配合年底淡海輕軌藍海線即將通車，將藝術節與淡海輕軌結合，希望民眾搭輕軌來淡水同時欣賞多元藝術作品。圖／淡水區公所提供

淡水 淡海輕軌 藝術節

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