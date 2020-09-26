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三峽再傳9例登革熱 新北：有信心可控制疫情
新北三峽區五寮里日前傳出登革熱疫情，新北衛生局指出，針對五寮區域居民、農友進行擴大篩檢及健康監測，發現年齡介於51至85歲間的6男3女，9人均在三峽區五寮里筍園農作，研判均於該區域農作時感染。
新北衛生局指出，本起登革熱群聚有新北三峽13人、桃園龜山1人，合計14人，目前匡列223名接觸者，已採檢209人共有11名陽性、19人待檢驗，其餘179人陰性，已針對住家半徑50公尺逐戶入內孳清噴消，同時擴大疫調與健康監測，並啟動區塊防治計畫。
新北衛生局長陳潤秋說，請三峽所有醫療院所向衛生局領取免費登革熱快篩試劑，若診間發現有發燒、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等登革熱疑似症狀，請用快篩試劑診斷與通報登革熱，讓衛生單位能採取後續防治措施。
陳潤秋表示，持續針對三峽區五寮里清查高風險農友，有信心可控制疫情，由於登革熱是透過病媒蚊叮咬的疾病，目前氣候仍適合病媒蚊生長，呼籲民眾應定期清除住家周遭積水容器避免養蚊，做好個人防疫錯失，才能有效防止感染。
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