三峽再傳9例登革熱 新北：有信心可控制疫情

新北三峽區五寮里日前傳出登革熱疫情，新北衛生局指出，針對五寮區域居民、農友進行擴大篩檢及健康監測，發現年齡介於51至85歲間的6男3女，9人均在三峽區五寮里筍園農作，研判均於該區域農作時感染。

新北衛生局指出，本起登革熱群聚有新北三峽13人、桃園龜山1人，合計14人，目前匡列223名接觸者，已採檢209人共有11名陽性、19人待檢驗，其餘179人陰性，已針對住家半徑50公尺逐戶入內孳清噴消，同時擴大疫調與健康監測，並啟動區塊防治計畫。

新北衛生局長陳潤秋說，請三峽所有醫療院所向衛生局領取免費登革熱快篩試劑，若診間發現有發燒、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等登革熱疑似症狀，請用快篩試劑診斷與通報登革熱，讓衛生單位能採取後續防治措施。