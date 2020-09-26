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連續27年 核一廠員工與社區淨灘護家園

觀天下 / 記者廖品涵／石門報導
石門區核一廠號召全體員工並且邀請社區、鄰里夥伴們一起到電廠門口集合出發淨灘。 圖／紅樹林有線電視提供
石門區核一廠號召全體員工並且邀請社區、鄰里夥伴們一起到電廠門口集合出發淨灘。 圖／紅樹林有線電視提供

連續第27年，石門區核一廠辦理淨灘活動，今(26)日號召全體員工並且邀請社區、鄰里夥伴們一起到電廠門口集合出發淨灘，希望核一廠在地扮演的角色不只是發電，還要與地方民眾一起守護家鄉環境。

台灣電力公司副總經理簡添福說，補班補課的日子，核一廠要用不一樣的方式一掃一週上六天班的憂鬱，號召全體員工一起走出電廠，並且邀請到社區、鄰里夥伴們集合，要來為電廠附近的海域淨灘，這已經是連續第27年的淨灘活動，電廠希望在地扮演的角色不只是發電，還要與地方民眾一起守護環境。

天公作美，到處都下著雨的天氣，石門區卻是微微涼的陰天，社區、里辦公室在電廠的號召下也都熱情參與，而市議員陳偉杰更是一起來響應，希望透過淨灘這一個活動，為海洋生態創造更美好友善的生活環境。

市議員陳偉杰說，很感謝台電公司願意一起守護海洋，每年都會邀請鄰里鄉親還有員工一起淨灘，希望透過身體力行要讓更多民眾知道保護海洋生態的重要性，讓海洋生物可以生活在安全、乾淨的環境中。

員工與社區民眾一同出發走向海灘，不到一下子的時間手上的塑膠袋就裝滿，而淨灘垃圾當中塑膠瓶依舊是名列前茅，台電也期待透過辦理淨灘活動讓民眾體會維護海洋生態人人有責，垃圾不入海，為海洋生態守護盡一份心。

淨灘

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