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覺得被愛 野柳國小為老師按摩紓壓

觀天下 / 記者廖品涵／萬里報導
野柳國小承辦敬師按摩活動，找來專業按摩師，為老師們按摩放鬆服務。 圖／紅樹林有線電視提供
野柳國小承辦敬師按摩活動，找來專業按摩師，為老師們按摩放鬆服務。 圖／紅樹林有線電視提供

9月28日是教師節，不過隨著時代變遷敬師、愛師的表達也就越來越少，為在這個特別的月份表現愛老師的心，新北市野柳國小承辦敬師按摩活動，以「厚力桑」為主題，找來專業按摩師，為鄰近學校老師們按摩放鬆服務，不少老師都說覺得被愛，儲備了滿滿能量，能夠繼續為作育英才而努力。

野柳國小校長張錦霞表示，九月敬師月，新北市野柳國小承辦敬師按摩活動，今年以「厚力桑」為主題，服務新北市九大區50所學校申請到校按摩，野柳國小特別佈置溫馨會場，準備點心、水果和茶飲，讓老師在課後有一場抒壓的按摩享受。

這次的敬師月活動，已經是野柳國小第三年接下承辦，以溫馨、紓壓的風格，希望透過專業的按摩師，讓平日裡天天教學的老師們輕鬆一下，為老師們儲備更多的能量再出發。

不少按摩過後老師都覺得被愛，感謝教育局與勞工局對於老師的愛護，邀請到專業的按摩師父來放鬆老師們平日裡緊繃的肌肉，在按摩之餘野柳國小還準備了美味的點心下午茶並播放紀錄片為教師們增能，在教師節前夕為教師們準備了一場溫馨又放鬆的敬師活動。

按摩 野柳

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