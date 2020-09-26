附設「修惜站」 汐止金龍里環保兼愛心

汐止金龍里黃金資收站，從民國100年成立以來，回收量一直都是汐止區最多，而為了讓垃圾回收再利用，在每個星期六做資源回收的同時，金龍里「修惜站」也在旁邊跟著開張，有志工會將回收的家電、腳踏車再維修，年底義賣做公益，做環保兼顧愛心。

金龍里長陳美麗指出，金龍里黃金資收站在民國100年12月成立，成立後里民都相當的配合，都會將家裡的回收物拿來換專用垃圾袋，成立後我們也將所有回饋的金額做統籌的應用，因為，回收量真的很多，回饋金也多，但我們都用在對的地方，像是每年都有發獎學金，另外，地方上有喪葬或是一些困苦的家庭，我們二話不說，絕對是我們來買單，所以，金額都用在公益上，也因為都是透明化，所以志義工向心力都很強。

值得一提的是，黃金資收站不但垃圾變黃金，還能再利用，一旁會跟著開張的金龍修惜站，有志工就將民眾拿來回收壞掉的電風扇、電鍋等家電或是腳踏車修一修之後，年底義賣做愛心，一位志工也因此拿到了環保局頒發的環保英雄特優獎的殊榮。

陳美麗表示，金龍修惜站我們就是將回收堪用的電器用品、腳踏車，還有一些衣服，堪用、蠻新的，或是經過修理後可以用的，我們就會統籌以後到年底，有一個二手貨的義賣，每年義賣的金額大概是三萬至四萬，我們會把所得捐給華山基金會，因為他們年底的時候會在汐止做一個獨居老人的年菜，這部分就由我們金龍里黃金資收站來認養。