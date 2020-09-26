淡水藝術踩街27日登場 學生扮星球人創意十足
2020淡水環境藝術節邁入第12年，今(26)日由淡水國小美術班小學生以可愛的「星球人」造型唱跳表演及淡商女籃隊籃球表演揭開序幕，27日將會有10隊特色表演團體，結合各級學校、社區社團、共同組成45隊千人以上的隊伍，一起共襄盛舉參與踩街。
淡水區長巫宗仁表示，淡水環境藝術踩街，相當不一樣，是由在地居民學校社團一起努力展現在地的藝術文化深耕的成果。在現場不只是由象徵淡海輕軌藍海線形象的藍海蛇形號，新興國小的防疫小尖兵等社團參與，淡水國小美術班更用星球人，每個學生都親手做出特色造型。學生說能夠帶著自己的做品參與踩街，相當開心。
現場還有今年主題大偶-阿給先生，鄉土人文關懷協會環保美人魚、中華民國紳士協會熱情參與。
在27日當天，將會有10隊特色表演團體，結合各級學校、社區社團、共同組成45隊千人以上的隊伍，一起共襄盛舉參與踩街，展現淡水的多變性、酷炫感、科技化、環保化等健康永續的概念。
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