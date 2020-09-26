觀天下有線送月餅 汐止獨老溫馨過中秋

再過幾天就是中秋節，為讓弱勢家庭也能夠吃月餅應應景，今(26)日觀天下有線電視公司準備30盒月餅，送到橫科市民活動中心，並且帶著月餅禮盒到獨居長輩的家拜訪，希望他們能夠開心過節，現場噓寒問暖，好溫馨。

為了要讓弱勢家庭、獨居長輩都能溫馨過節，觀天下有線電視公司及里長詹清山將月餅、白米送到家，看到這麼多人來關心，長輩也很感謝，當天，里長詹清山，也特地頒發感謝狀給觀天下，感謝他們這幾年來，對弱勢家庭的關心。

橫科里長詹清山說，很快一年一度的中秋節又來臨了，每年觀天下周總經理都會捐贈月餅給里內比較困苦的長輩還有獨居老人，祝他們中秋節快樂，真的很感謝觀天下對里內的關心。

觀天下有線電視公司總經理周鴻均表示，準備了中秋月餅禮盒來到橫科里，透過里長的牽線已經連續好幾年將中秋月餅送給地方獨居或是低收的家庭，雖然只是小小的中秋禮盒，但我們要傳遞的是對弱勢、長輩的關心，希望在佳節前夕，他們不止是吃到月餅的甜蜜，也能夠感受到社會的愛心。觀天下有線電視持續關心地方的大小事，也希望這份愛心能夠散播出去。

千里傳愛一線牽，觀天下有線電視長期關懷地方，趕在中秋節前和里長一起愛心送暖，溫馨滿分。