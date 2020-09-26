快訊

美國外交承認台灣？前北約指揮官：北京恐全面犯台

共軍情報船現蹤東部海域 疑情蒐我試射飛彈數據

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／新北警用無人機隊成軍 侯友宜：治安維護新里程碑

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導
新北市長侯友宜今天出席新北市警局警用無人機隊成軍典禮。記者王長鼎／攝影
新北市長侯友宜今天出席新北市警局警用無人機隊成軍典禮。記者王長鼎／攝影

新北市警局今天舉行警用無人機隊成軍典禮，20位成員均取得無人機操作證照，新北市長侯友宜由市警局長陳檡文陪同出席成軍典禮，不僅授旗還為所有成員貼上徽章，新北急難救援大隊大隊長楊敏政及協助開發警用無人機的中光電智能機器人公司總經理忻維忠擔任現場嘉賓，一齊為警察科技執法生力軍揭開新章。

「天空之眼，科技維安。」侯友宜表示，警用無人機隊今天成軍最主要是發揮全方位3D科技維安的力量，包括偵察破壞國土，人車監控的交通疏導，刑案的偵防等三大任務，必要時也可支援加入急難救災救助行動，也期待警用無人機隊的成立，讓新北治安維護邁入新的里程碑，更有效保障新北市民的生活安全。

他表示，新北市警局率先成立全國第一支正式警用無人機專責隊，目前無人機隊的20名隊員均已取得G1及G3專業高級操作證照共23張，可依照任務性質在不同狀況下分組執行任務，在勤務方面的應用計畫，也陸續依規定報請民航局審查核備。

新北市警局與中光電智能機器人公司聯手打造5架MIT工業級無人機，從機體到飛控系統軟體都是由台灣在地團隊精心研發，希望落實「成員專業化、勤務合法化」的目標。

陳檡文表示，近年來國內外無人機的市場及應用越來越廣泛，舉凡災區勘察救助、物資投擲、甚至近期國外結合防疫措施利用無人機進行區域巡邏或衛教廣播等，警察未來將使用無人機在各式活動的人車流量監控及刑案偵防等相關應用，充分發揮無人機特長的應用實例。

新北市長侯友宜今天出席新北市警局警用無人機隊成軍典禮。記者王長鼎／攝影
新北市長侯友宜今天出席新北市警局警用無人機隊成軍典禮。記者王長鼎／攝影
新北市警局與中光電智能機器人公司聯手打造5架MIT工業級無人機，成立警用無人機隊，透過空中巡警系統，強化科技執法。記者王長鼎／攝影
新北市警局與中光電智能機器人公司聯手打造5架MIT工業級無人機，成立警用無人機隊，透過空中巡警系統，強化科技執法。記者王長鼎／攝影
新北市警局今天舉行警用無人機隊成軍典禮，市長侯友宜親自出席了解無人機操作實況。記者王長鼎／攝影
新北市警局今天舉行警用無人機隊成軍典禮，市長侯友宜親自出席了解無人機操作實況。記者王長鼎／攝影
新北市長侯友宜今天出席新北市警局警用無人機隊成軍典禮。記者王長鼎／攝影
新北市長侯友宜今天出席新北市警局警用無人機隊成軍典禮。記者王長鼎／攝影

侯友宜 警察

延伸閱讀

影／遭酸「平常就知 昨天才抓」侯：別人發生新北不例外

知道未立案長照卻未查？ 侯友宜：會務實清查

誰選黨主席？ 侯友宜：現階段對江啟臣深具信心

陳柏惟說朱立倫嫉妒當首長 侯友宜：市政多支持跟指導

相關新聞

影／新北警用無人機隊成軍 侯友宜：治安維護新里程碑

新北市警局今天舉行警用無人機隊成軍典禮，20位成員均取得無人機操作證照，新北市長侯友宜由市警局長陳檡文陪同出席成軍典禮，...

影／台南蘇厝第一代天府王船醮執事筊選 全台信徒參與

台南市安定區蘇厝第一代天府將舉行三年一科王船醮，下午舉辦醮典執事「筊選」活動，全台各地上百信徒熱情參與，場面熱鬧。廟方主...

新北宏匯廣場今正式營運 停車問題仍須解決

新北新莊宏匯廣場今起正式營運，不過試營運期間吸引大批人、車潮，也讓附近交通出現阻塞，新北市議員鍾宏仁說，該地原為停車場用...

新北表揚59績優社工 康雅慧投入17年兒童保護獲殊榮

新北市社會局及新北市社會工作師公會今舉辦「第十屆閃亮社工表揚」，給予來自公私領域共59位績優社工鼓勵與肯定，新北市長侯友...

台灣黑熊成貓熊的苦力？議員陳怡君：這觀光廣告創意不好笑

台北地下街位於京站和北捷連通道，出現一幅行銷觀光的廣告看板，圖中以清明上河圖為模仿畫作，將台灣黑熊比擬成服侍中國貓熊的苦...

陳柏惟說朱立倫嫉妒當首長 侯友宜：市政多支持跟指導

台灣基進立委陳柏惟與新北前市長朱立倫近期隔空互批，陳更說朱立倫一定很嫉妒新北市長侯友宜現在能當首長。侯友宜今受訪，謝謝大...

北市查獲非法安養護機構 4老人擠木板隔間民宅

台北市內湖康寧路無立案安養中心火警燒死3人，北市稽查未立案機構，昨天中午有人檢舉內湖一處民宅，未立案卻收置4名老人還收費...

立院下周委員會全面啟動開會 群賢樓9樓竟有虎頭蜂窩掀恐慌

秋天是「虎頭蜂傷人」事件好發時節，不過一般多在山區或近郊。但立法院群賢樓9樓近日卻傳出有虎頭蜂窩，蜂群甚至在8、9樓到處...

北市智慧停車柱 被批成效不佳

台北市試辦智慧停車柱，議員許家蓓昨在議會質詢指出，試辦時狀況頻傳，2個月內被撞9次、遭黏口香糖及貼紙共4次，影響辨識，市...

機車停等區、禁行三線道內側 柯文哲：規則要簡單

台北市長柯文哲昨天主持交通會報，針對交通局建議保留機車停等區，以及引起熱議的三線道內側禁行機車等議題，柯文哲認為 「騎到...

社團臉譜／身障也能追風 手搖車當運動

「我從三歲就小兒麻痺症要用拐杖走路，已經忘了跑的滋味」，台北市生命勵樂活輔健會致力推動手搖自行車運動，秘書長宋立蓉與先生...

台北港畫設空品區禁高汙染車 違者直接開罰

新北市環保局昨天公告全國第一處「空氣品質維護區」台北港，即日起24小時監測進出的1、2期柴油車，如1年內無排煙檢驗合格資...

熱門新聞

影／全國第1家無印良品全聯開幕 黃敏惠逛超市婆媽歡迎

北市自駕巴士將啟動 29日凌晨0時30分提供民眾搭乘

千萬得主是你？基隆這家飲料店開出千萬發票請顧客快對

以車換車長期佔用 汐止湖前街擬收費停車

安心旅遊補助10月底關門 墾丁觀光業憂國旅退燒

砂石車開「簍空2軌橋」過濁水溪超順 網看傻：膽量大考驗

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。