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影／新北警用無人機隊成軍 侯友宜：治安維護新里程碑
新北市警局今天舉行警用無人機隊成軍典禮，20位成員均取得無人機操作證照，新北市長侯友宜由市警局長陳檡文陪同出席成軍典禮，不僅授旗還為所有成員貼上徽章，新北急難救援大隊大隊長楊敏政及協助開發警用無人機的中光電智能機器人公司總經理忻維忠擔任現場嘉賓，一齊為警察科技執法生力軍揭開新章。
「天空之眼，科技維安。」侯友宜表示，警用無人機隊今天成軍最主要是發揮全方位3D科技維安的力量，包括偵察破壞國土，人車監控的交通疏導，刑案的偵防等三大任務，必要時也可支援加入急難救災救助行動，也期待警用無人機隊的成立，讓新北治安維護邁入新的里程碑，更有效保障新北市民的生活安全。
他表示，新北市警局率先成立全國第一支正式警用無人機專責隊，目前無人機隊的20名隊員均已取得G1及G3專業高級操作證照共23張，可依照任務性質在不同狀況下分組執行任務，在勤務方面的應用計畫，也陸續依規定報請民航局審查核備。
新北市警局與中光電智能機器人公司聯手打造5架MIT工業級無人機，從機體到飛控系統軟體都是由台灣在地團隊精心研發，希望落實「成員專業化、勤務合法化」的目標。
陳檡文表示，近年來國內外無人機的市場及應用越來越廣泛，舉凡災區勘察救助、物資投擲、甚至近期國外結合防疫措施利用無人機進行區域巡邏或衛教廣播等，警察未來將使用無人機在各式活動的人車流量監控及刑案偵防等相關應用，充分發揮無人機特長的應用實例。
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