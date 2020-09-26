影／台南蘇厝第一代天府王船醮執事筊選 全台信徒參與

台南市安定區蘇厝第一代天府將舉行三年一科王船醮，下午舉辦醮典執事「筊選」活動，全台各地上百信徒熱情參與，場面熱鬧。廟方主委陳榮春說，三年一次筊選只有7個王船醮的執事人員名額，卻吸引全台各地信徒爭搶，展現王府千歲王爺德澤與蘇厝第一代天府深受信徒景仰。

蘇厝第一代天府明年春將舉辦南瀛王船祭，醮典的前一年都辦執事人員筊選，選出轅門官、王船長及五主會的主會首、主醮首、主壇首、主普首、主燈首共7人。

筊選下午2點登場，先擲筊選出轅門官，近30人競爭，逐一擲筊後新北市張姓信徒以連續5個聖杯獲選，隨後王船長、五主會擲筊，參與信徒擲筊前都虔誠上香，希望獲得王爺的青睞。