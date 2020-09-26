聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／台南蘇厝第一代天府王船醮執事筊選 全台信徒參與
台南市安定區蘇厝第一代天府將舉行三年一科王船醮，下午舉辦醮典執事「筊選」活動，全台各地上百信徒熱情參與，場面熱鬧。廟方主委陳榮春說，三年一次筊選只有7個王船醮的執事人員名額，卻吸引全台各地信徒爭搶，展現王府千歲王爺德澤與蘇厝第一代天府深受信徒景仰。
蘇厝第一代天府明年春將舉辦南瀛王船祭，醮典的前一年都辦執事人員筊選，選出轅門官、王船長及五主會的主會首、主醮首、主壇首、主普首、主燈首共7人。
筊選下午2點登場，先擲筊選出轅門官，近30人競爭，逐一擲筊後新北市張姓信徒以連續5個聖杯獲選，隨後王船長、五主會擲筊，參與信徒擲筊前都虔誠上香，希望獲得王爺的青睞。
陳榮春表示，獲選轅門官需繳緣金60萬元、王船長50萬元、主會首30萬元，其餘會首26萬元，雖執事人員需要付出不少緣金，但因執事人員有王爺庇佑，事業、健康、家庭都順利，因而每3年一次的筊選總是吸引全台各地信徒共襄盛舉，希望執事人員選出後，南瀛王船祭醮典能順利進行，王船醮讓台灣疫情能夠歸零。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言