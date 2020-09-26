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新北退休師完成妻遺願 捐救護車化思念為大愛

中央社 / 新北26日電

新北市退休國小教師蔡榮傳今天在妻子的告別式上，捐贈市價新台幣303萬元的高頂救護車給新北市消防局，完成妻子的遺願，將思念為大愛，新北市長侯友宜親受贈並回贈感謝狀。

新北市政府消防局表示，蔡榮傳在林口區嘉寶國小任教多年，他的妻子蔡林双女生前常在課後無償幫助貧困學生並照料餐飲；蔡榮傳退休後，夫妻兩人持續投身地方公益。

消防局指出，蔡林双女生前有感近年緊急救護需求量日增，一直有回饋社會且完成服務人群的心願，蔡榮傳為完成妻子遺願，贈予新北市消防局林口分隊高頂救護車1輛，守護所有民眾。

消防局表示，這次捐贈的救護車內部配置多項高階救護設備，服勤後將提供更佳的緊急救護服務，以利救助更多需要幫助的社會大眾。

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