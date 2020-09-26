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新北宏匯廣場今正式營運 停車問題仍須解決
新北新莊宏匯廣場今起正式營運，不過試營運期間吸引大批人、車潮，也讓附近交通出現阻塞，新北市議員鍾宏仁說，該地原為停車場用地，如今成為商場無法滿足停車需求。新北經發局指出，未來可能調整停車場出入方式，且也已改善入場的流暢度。
鍾宏仁說，人潮眾多時停車還是會排隊，就表示車位不足，本來這塊是停車場用地，負責提供周邊停車需求，宏匯廣場共14層樓提供1200多個汽車車位，平均一層3000多坪的商場僅有80多個汽車車位，根本就不夠。
鍾宏仁表示，新莊副都心規劃2個停車場用地，但都多目標使用分別成為商場、商辦大樓，停車場光自己使用都不夠，且副都心還沒開發完畢，許多建築用地都還是臨時停車場，未來都蓋成大樓，新北市府應要提早因應。
新北市長侯友宜說，當初設定就是希望招商引資，帶動新莊的經濟發展，同時兼顧停車場功能，可提供2500個汽、機車位置，宏匯廣場提帶動經濟發展、提供停車需求、民眾有商場可逛，是三贏的局面。
新北經發局長何怡明說，試營運後已多次與業者、交通局開會檢討，目前除在外增設400多個停車位，業者也在檢討停車場出入方式、場內停車動線，不過需要進一步交通數據分析，這段時間義警、義交也會給予協助。
經發局招商科長林芳良說，近期假日1天僅2次滿場，有調整車牌辨識系統等，加快進場速度，且市府自己蓋停車場，需要興建、營運等成本，但委託給民間還能收房屋稅、租金，以及未來50年公共服務。
鍾宏仁說，不是反對商業，但是投資不能與事業目的相違背，確實促進商業發展，但停車場用地是要解決周邊商務、辦公等停車需求，原則必須還要守住，否則未來為成為隱憂。
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