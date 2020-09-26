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感恩榮民爺爺貢獻 潘進隆號召為榮民過中秋

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
海軍陸戰隊指揮官王瑞麟中將（左二）致贈榮民爺爺秋節禮品。記者劉學聖／攝影
海軍陸戰隊指揮官王瑞麟中將（左二）致贈榮民爺爺秋節禮品。記者劉學聖／攝影

中秋賞月與品嘗月餅，是闔家團聚的象徵，為了讓過去為國效力的老榮民感受佳節氣氛，前副參謀總長潘進隆號召企業界與陸戰隊退伍社團，在秋節前夕舉辦「109年陪祥和山莊榮民爺爺過中秋」活動，除了美味餐餚與致贈各種禮物外，還安排表演節目同歡，現場氣氛溫馨，讓榮民爺爺盡享秋節好滋味，也以實際行動感謝他們對國家的貢獻與付出。

從中將軍職退伍的潘進隆是我國史上第一位海軍陸戰隊出身的總統府侍衛長及副參謀總長，在軍職期間就十分關心榮民的生活與安頓，也經常到祥和山莊與長輩們話家常關心身體狀況，殷殷垂詢伯伯們的生活起居，時逢疫情緩解之際，為鼓勵榮民長輩出門透透氣，潘進隆與夫人黃淑蜜特地號召企業界與社團出錢出力，舉辦這次中秋聯歡餐會，還邀請前海軍司令董翔龍、現任海軍陸戰隊指揮官王瑞麟中將前來參加，大家一起逐桌敬酒感謝榮民伯伯的畢生貢獻與付出，讓社會安定繁榮。

潘進隆表示，看到榮民伯伯們就如同看到自家長輩一般，他們為了國家付出了一生的青春歲月，我們應該盡最大的力量去照料他們的晚年生活，讓他們得到最好的關懷與照顧。

「109年陪祥和山莊榮民爺爺過中秋」活動，榮民眷屬開心感謝。記者劉學聖／攝影
「109年陪祥和山莊榮民爺爺過中秋」活動，榮民眷屬開心感謝。記者劉學聖／攝影
前副參謀總長潘進隆號召企業界與陸戰隊退伍社團，在秋節前夕舉辦「109年陪祥和山莊榮民爺爺過中秋」活動，場面溫馨。記者劉學聖／攝影
前副參謀總長潘進隆號召企業界與陸戰隊退伍社團，在秋節前夕舉辦「109年陪祥和山莊榮民爺爺過中秋」活動，場面溫馨。記者劉學聖／攝影
前副參謀總長潘進隆夫人黃淑蜜（左二）經常關懷祥和山莊榮民爺爺生活起居。記者劉學聖／攝影
前副參謀總長潘進隆夫人黃淑蜜（左二）經常關懷祥和山莊榮民爺爺生活起居。記者劉學聖／攝影
前副參謀總長潘進隆（右二）與夫人黃淑蜜（左）經常關懷祥和山莊榮民爺爺生活起居。記者劉學聖／攝影
前副參謀總長潘進隆（右二）與夫人黃淑蜜（左）經常關懷祥和山莊榮民爺爺生活起居。記者劉學聖／攝影
「109年陪祥和山莊榮民爺爺過中秋」活動，榮民眷屬開心曬恩愛。記者劉學聖／攝影
「109年陪祥和山莊榮民爺爺過中秋」活動，榮民眷屬開心曬恩愛。記者劉學聖／攝影
前海軍司令董翔龍致詞感謝榮民爺爺貢獻。記者劉學聖／攝影
前海軍司令董翔龍致詞感謝榮民爺爺貢獻。記者劉學聖／攝影
陪榮民爺爺過中秋餐會請來「將軍街頭藝人」淡志隆（左）現場表演。記者劉學聖／攝影
陪榮民爺爺過中秋餐會請來「將軍街頭藝人」淡志隆（左）現場表演。記者劉學聖／攝影

榮民 海軍 陸戰隊 中秋

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