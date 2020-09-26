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新北表揚59績優社工 康雅慧投入17年兒童保護獲殊榮

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
獲頒努力不懈獎的康雅慧（右），她說能做社工這麼久都是有家人的支持。記者江婉儀／攝影
獲頒努力不懈獎的康雅慧（右），她說能做社工這麼久都是有家人的支持。記者江婉儀／攝影

新北市社會局及新北市社會工作師公會今舉辦「第十屆閃亮社工表揚」，給予來自公私領域共59位績優社工鼓勵與肯定，新北市長侯友宜說，社工是高風險職業、招募不利，尤其是家暴跟特殊社工，社會局表示，新北社工目前有1380人，除了給予職業風險津貼，也在10個社福中心派駐保全人力。

頒獎典禮中，也由兩名社工人員表演，社工要出外訪視個案，不但要怕被狗追車，還要隨身攜帶防狼噴霧、警報器來保護自己，演出詼諧有趣融入社工生活，卻也道出社工的辛酸，連侯友宜都說，還要送電擊棒才夠。侯友宜表示，他過去擔任警察，跟社工一樣都是高風險工作，很多都是年輕女生擔任社工，家中父母都會擔心，有社工的幫忙才能讓社會改變，他每次表揚社工心中都有滿滿的感動。

獲頒努力不懈獎的康雅慧，在17年的社工生涯主要服務兒童保護及寄養服務，她曾載著民生物資騎超過50公里遠的距離到北海岸偏鄉關懷服務的家庭、陪著不識字苦守兩個幼孫的隔代教養阿嬤爭取監護權及申請低收入戶，更為了讓適齡孩子穩定就學，站在比自己個頭大超過30公分的不講理家長面前捍衛孩子權益，她期許自己可以再堅持15年。

康雅慧說，印象最深刻曾碰到一個國小3年級男童，已經是第3次進來機構，不但對人不信任，臉上甚至看不到任何喜怒哀樂的表情，自己花了半年的時間跟孩子互動聊天，但都是自己唱獨角戲，半年後孩子才開放心胸跟自己互動，因男童的家庭親職功能不足，結束安置後由親戚照顧，看著男童可以笑著跟自己道別，就覺得付出很值得。

康雅慧今年40歲育有2子，她說能做社工這麼久都是有家人的支持，社工都會面臨到緊急突發狀況，例如孩子突然被打或是需要安置，出勤前都要確保家中有人可以照顧孩子，老大小時候經常碰到要安置的個案，只能請先生或是保母照顧。

獲得新秀獎的楊雅淇從中山大學社工系畢業後，便立即投入社會工作，在土城社會福利服務中心擔任社工1年多，她說從高三開始就決定當社工，大學實習時因為協助個案走出低潮，這份成就感讓自己更堅定要當社工。

楊雅淇說，曾在服務接觸長期施用毒品且為精神患者的媽媽獨自撫養兒女，這位媽媽跟不同關係者生了很多孩子，為了養活孩子經濟負擔大，透過毒品提振精神跟舒壓，因經濟問題不願長期就醫，經由她介入協助穩定就醫及媒合民間資源，媽媽也因此成功戒毒，擁有正當工作。

獲頒努力不懈獎的康雅慧（左一）今天與丈夫、兒子一起出席表揚典禮。記者江婉儀／攝影
獲頒努力不懈獎的康雅慧（左一）今天與丈夫、兒子一起出席表揚典禮。記者江婉儀／攝影
在土城社會福利服務中心擔任社工楊雅淇（右）獲得新秀獎。記者江婉儀／攝影
在土城社會福利服務中心擔任社工楊雅淇（右）獲得新秀獎。記者江婉儀／攝影
新北市社會局及新北市社會工作師公會今舉辦「第十屆閃亮社工表揚」。記者江婉儀／攝影
新北市社會局及新北市社會工作師公會今舉辦「第十屆閃亮社工表揚」。記者江婉儀／攝影

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