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台灣黑熊成貓熊的苦力？議員陳怡君：這觀光廣告創意不好笑
台北地下街位於京站和北捷連通道，出現一幅行銷觀光的廣告看板，圖中以清明上河圖為模仿畫作，將台灣黑熊比擬成服侍中國貓熊的苦力，引發熱議。
台北市議員陳怡君指出，雖然來者是客，可以體會，發展觀光固然重要，但是這樣的符號強烈具有針對性，極度的不尊重，也令人感到不舒服。
她說，這樣的創意一點都不好笑。也許達到了吸睛跟引起討論的目的，但同時也失去了應有的格局跟高度。
陳怡君說，這則廣告管轄在台鐵。她說，一、我們歡迎世界國家的觀光客來到台灣。二、在現在台灣與中國的緊張氛圍共軍頻繞台之下，這樣的一幅畫確實容易引發台灣人的聯想。三、台灣黑熊為台灣國熊，不應該拿台灣黑熊來當作矮化意象的象徵。
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