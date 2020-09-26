台灣黑熊成貓熊的苦力？議員陳怡君：這觀光廣告創意不好笑

台北地下街位於京站和北捷連通道，出現一幅行銷觀光的廣告看板，圖中以清明上河圖為模仿畫作，將台灣黑熊比擬成服侍中國貓熊的苦力，引發熱議。

台北市議員陳怡君指出，雖然來者是客，可以體會，發展觀光固然重要，但是這樣的符號強烈具有針對性，極度的不尊重，也令人感到不舒服。

她說，這樣的創意一點都不好笑。也許達到了吸睛跟引起討論的目的，但同時也失去了應有的格局跟高度。