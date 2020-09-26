北市查獲非法安養護機構 4老人擠木板隔間民宅

台北市長柯文哲上午針對此案，與副市長黃珊珊、衛生局長黃世傑、社會局長周榆修以及民政局長藍世聰舉行記者會對外說明，如何杜絕未立案長照機構，加強機構住民的保障。黃珊珊說，昨天下午查處後，目前依法罰責是6萬元起跳，但仍需要一些筆錄的程序，該處所已經勒令停用。

黃世傑指出，昨天上午是透過民政體系通報這一起案例，連訪後發現在內湖民宅內，隔間三房一廳一衛一廚房，都是木板隔間，部分屋頂鐵皮加蓋，共3女一男居住其中。其中兩人有自理能力，另兩人需要輪椅，因是未立案機構，3長者送醫院檢查並由社會局緊急安置，另一名由社工協助回家照顧。

周榆修說，4人年齡偏高，後續安置方式，因其中一人的家屬可以自行照顧，即由社工專案陪同返家，另3人由3社工陪同到醫院檢查，確定沒有法定傳染病，就送往合法機構緊急安置，衛生局跟社會局已經與家屬討論照顧計畫。4名長者非低收或中低收戶，而且都有家屬，後續會再跟家屬聯繫，擬定照顧計畫。