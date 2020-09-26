快訊

婚外情爆出水保官員集體收賄 分局：全力配合司法調查

彰化縣正新輪胎溪州廠火災 濃煙3公里外可見

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市查獲非法安養護機構 4老人擠木板隔間民宅

聯合報 / 記者楊正海／即時報導
台北市內湖康寧路無立案安養中心火警燒死3人，北市稽查未立案機構，昨天中午查獲內湖一處民宅未立案卻收置4名老人並且還收費，帶回3女1男。圖／北市府提供
台北市內湖康寧路無立案安養中心火警燒死3人，北市稽查未立案機構，昨天中午查獲內湖一處民宅未立案卻收置4名老人並且還收費，帶回3女1男。圖／北市府提供

北市內湖康寧路無立案安養中心火警燒死3人，北市稽查未立案機構，昨天中午有人檢舉內湖一處民宅，未立案卻收置4名老人還收費，經社會局和衛生局聯合稽查後，帶回3女1男，因年齡偏高，其中3人有緊急安置需要，已經送往臨時機構安置，另一人已經返家。

台北市長柯文哲上午針對此案，與副市長黃珊珊、衛生局長黃世傑、社會局長周榆修以及民政局長藍世聰舉行記者會對外說明，如何杜絕未立案長照機構，加強機構住民的保障。黃珊珊說，昨天下午查處後，目前依法罰責是6萬元起跳，但仍需要一些筆錄的程序，該處所已經勒令停用。

黃世傑指出，昨天上午是透過民政體系通報這一起案例，連訪後發現在內湖民宅內，隔間三房一廳一衛一廚房，都是木板隔間，部分屋頂鐵皮加蓋，共3女一男居住其中。其中兩人有自理能力，另兩人需要輪椅，因是未立案機構，3長者送醫院檢查並由社會局緊急安置，另一名由社工協助回家照顧。

周榆修說，4人年齡偏高，後續安置方式，因其中一人的家屬可以自行照顧，即由社工專案陪同返家，另3人由3社工陪同到醫院檢查，確定沒有法定傳染病，就送往合法機構緊急安置，衛生局跟社會局已經與家屬討論照顧計畫。4名長者非低收或中低收戶，而且都有家屬，後續會再跟家屬聯繫，擬定照顧計畫。

柯文哲說，這老人家都不具社會福利身分，還有兩個行動自如，不過家屬都覺得照顧困難，所以委託外面照顧 ，目前長照法通過，很多機構都很難通過設立標準，反而造成機構地下化，這要解決，把問題做根本解決，才能加強保障老人。

台北市內湖康寧路無立案安養中心火警燒死3人，北市稽查未立案機構，昨天中午查獲內湖一處民宅未立案卻收置4名老人並且還收費，帶回3女1男。圖／北市府提供
台北市內湖康寧路無立案安養中心火警燒死3人，北市稽查未立案機構，昨天中午查獲內湖一處民宅未立案卻收置4名老人並且還收費，帶回3女1男。圖／北市府提供
台北市內湖康寧路無立案安養中心火警燒死3人，北市稽查未立案機構，昨天中午查獲內湖一處民宅未立案卻收置4名老人並且還收費，帶回3女1男。圖／北市府提供
台北市內湖康寧路無立案安養中心火警燒死3人，北市稽查未立案機構，昨天中午查獲內湖一處民宅未立案卻收置4名老人並且還收費，帶回3女1男。圖／北市府提供

衛生局 社工 北市

延伸閱讀

稽查非法老人養護所 黃珊珊：拒絕開門將依法強行進入

被酸查到未立案安養機構是早知道 侯友宜：經通報才知

安養大火記者會神隱？柯文哲：他是與黃珊珊分工合作

韓國瑜會做得比較好？柯文哲：蛤！ 再嗆美豬標錯重點

相關新聞

台灣黑熊成貓熊的苦力？議員陳怡君：這觀光廣告創意不好笑

台北地下街位於京站和北捷連通道，出現一幅行銷觀光的廣告看板，圖中以清明上河圖為模仿畫作，將台灣黑熊比擬成服侍中國貓熊的苦...

陳柏惟說朱立倫嫉妒當首長 侯友宜：市政多支持跟指導

台灣基進立委陳柏惟與新北前市長朱立倫近期隔空互批，陳更說朱立倫一定很嫉妒新北市長侯友宜現在能當首長。侯友宜今受訪，謝謝大...

北市查獲非法安養護機構 4老人擠木板隔間民宅

台北市內湖康寧路無立案安養中心火警燒死3人，北市稽查未立案機構，昨天中午有人檢舉內湖一處民宅，未立案卻收置4名老人還收費...

立院下周委員會全面啟動開會 群賢樓9樓竟有虎頭蜂窩掀恐慌

秋天是「虎頭蜂傷人」事件好發時節，不過一般多在山區或近郊。但立法院群賢樓9樓近日卻傳出有虎頭蜂窩，蜂群甚至在8、9樓到處...

北市智慧停車柱 被批成效不佳

台北市試辦智慧停車柱，議員許家蓓昨在議會質詢指出，試辦時狀況頻傳，2個月內被撞9次、遭黏口香糖及貼紙共4次，影響辨識，市...

機車停等區、禁行三線道內側 柯文哲：規則要簡單

台北市長柯文哲昨天主持交通會報，針對交通局建議保留機車停等區，以及引起熱議的三線道內側禁行機車等議題，柯文哲認為 「騎到...

社團臉譜／身障也能追風 手搖車當運動

「我從三歲就小兒麻痺症要用拐杖走路，已經忘了跑的滋味」，台北市生命勵樂活輔健會致力推動手搖自行車運動，秘書長宋立蓉與先生...

台北港畫設空品區禁高汙染車 違者直接開罰

新北市環保局昨天公告全國第一處「空氣品質維護區」台北港，即日起24小時監測進出的1、2期柴油車，如1年內無排煙檢驗合格資...

籌設蘆北醫院 充實三蘆醫療資源

新北市政府配合蘆洲區開發，在蘆北籌設中大型醫院，希望解決三蘆醫療資源缺乏的問題。衛生局表示，三蘆缺乏急性病床，近60萬人...

蘆洲南北側都計 最快後年區徵

新北市蘆洲地區都市計畫僅規畫17萬人口，如今人口卻已經突破20萬，公設規畫不敷使用。市府加快變更都市計畫，目前在內政部都...

北市自駕巴士9月30日起凌晨試載客 想嘗鮮要先預約

台北市政府與台灣智慧駕駛公司合作，今年5月底起，在信義路公車專用道進行自駕巴士夜間測試，9月30日零時30分起到明年2月...

北市自駕巴士將啟動 29日凌晨0時30分提供民眾搭乘

台北市政府與台灣智慧駕駛股份有限公司合作，向經濟部申請無人載具科技創新實驗計劃並核准通過，將在台北市信義路公車專用道展開...

熱門新聞

電氣除魚虎！日月潭一周「打虎」破6000尾

把候用校長當司機 桃教育局長：六都都這樣

北市自駕巴士將啟動 29日凌晨0時30分提供民眾搭乘

被爆找候用校長輪流當司機 桃教育局長：考察能力

頭份市中央路種落羽松 人行枕木紋上底色

高雄跨年晚會地點改變 陳其邁：選在大港橋

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。