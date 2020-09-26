基隆第三批綜所稅退稅9月30日入帳 不會簡訊電話通知

財政部北區國稅局基隆分局今天指出，108年度綜合所得稅第3批退稅將於9月30日發放，存入受退稅人指定的金融機構帳戶，或寄發退稅憑單給受退稅人，但不會另傳簡訊通知，提醒民眾注意。

財政部北區國稅局基隆分局表示，第三批退稅對象為今年5月12日至6月30日間向各地區國稅局，以二維條碼、人工申報或稅額試算書面回復確認完成申報之退稅案件。

另外，若有申報退稅採退稅憑單或未指定存款帳戶者，可持國稅局寄發的退稅憑單至金融機構辦理提兌。若屬於金額不滿5000元的小額退稅，可直接至指定銀行兌領現金，其餘均須提出票據交換才能領到退稅款。

第3批退稅將於109年9月30日存入受退稅人指定的金融機構帳戶，或寄發退稅憑單給受退稅人。但不會另傳簡訊通知，提醒民眾注意，慎防遭詐騙集團利用。

分局提醒，為了節省納稅義務人奔波兌領退稅憑單之時間，也避免退稅憑單遺失、汙損或過期風險，呼籲納稅義務人明年辦理綜合所得稅結算申報時，如經計算後有應退稅款，請多利用安全、便捷又快速的「存款帳戶退稅」方式，讓退稅款自動撥入指定的金融機構帳戶，不用為收不到退稅憑單而擔心。

另外，民眾要注意，詐騙集團冒用國稅局名義詐騙案很多，手法都以退稅為理由，藉機誘騙民眾至金融機構自動提款機前操作盜轉存款；亦有歹徒以郵件、手機傳送簡訊通知民眾中獎，再以中獎人須先繳付扣繳稅款等，趁機詐財。國稅局不會以電話通知退稅、不會要求確認民眾帳戶餘額、不會索取納稅義務人銀行存款帳號。